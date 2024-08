Matthew va a Hoeneß "lento al sacco"

Uli Hoeneß non ha più un ruolo operativo al FC Bayern Monaco, ma è ancora molto presente nel consiglio di sorveglianza. Lothar Matthäus vede questo come un problema, e questo preoccupa Hoeneß tanto che sta parlando molto francamente al riguardo.

Il famoso "Dipartimento Attacco" è ancora vivo - l'onorario presidente del FC Bayern Monaco Uli Hoeneß si è mostrato in vena combattiva circa una settimana prima dell'inizio della stagione. "Sono molto, molto fiducioso che torneremo in cima il prossimo anno. Se giochiamo a calcio come sappiamo fare e non buttiamo via un vantaggio di 2:0 come abbiamo fatto a Heidenheim o Hoffenheim, allora la musica cambierà. I giocatori che non sono diventati campioni sono molto delusi", ha detto Hoeneß a un evento sponsor a Rottach-Egern.

Chi è ora il favorito per il titolo? "Il campione è sempre il favorito, ne abbiamo parlato per dieci anni", ha detto Hoeneß con un sorriso verso il Bayer Leverkusen: "Lasciate che lo facciano ora".

Tuttavia, Hoeneß è convinto che andrà di nuovo verso l'alto sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany dopo un anno completamente fallito. Ha "incontrato" Kompany. "E c'è lavoro che viene fatto, questo è qualcosa che ci è mancato", ha sottolineato Hoeneß. Quando gli è stato chiesto se si riferiva alla passata stagione sotto Thomas Tuchel, ha detto: "In generale, è quello che intendo, sembra che non sia stato fatto abbastanza lavoro".

Ha anche criticato di nuovo il record nazionale Lothar Matthäus. È "responsabile delle aree problematiche, questo mi dà fastidio. So quali giocatori abbiamo il 1° settembre". Sono già "bene attrezzati". Finora, i Bayern hanno firmato João Palhinha, Michael Olise e Hiroki Ito per circa 130 milioni di euro. Inoltre, Josip Stanisic sta tornando dal prestito.

"Parlate di Hoeneß per primo"

Matthäus aveva annunciato alla fine della stagione a maggio che vedeva un grande problema nella ancora significativa influenza dell'onorario presidente Hoeneß negli affari attuali del FC Bayern Monaco. "Max (Eberl) ha una buona rete, è stato qui abbastanza a lungo e dovrebbe essere lasciato fare il suo lavoro ora, ma probabilmente è ancora il caso che a Bayern le persone che non hanno più un ruolo ufficiale ancora hanno voce in capitolo. Sto parlando di Uli Hoeneß per primo", ha scritto Matthäus nella sua colonna su skysport.de.

Hoeneß merita il massimo rispetto per i suoi successi. "Tuttavia: Devi lasciar andare a volte. Ha lasciato andare quattro anni fa e ha nominato Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić. Era la sua idea, che ha spinto attraverso la sua posizione, sebbene fosse anche criticamente vista da altri", ha descritto Matthäus. "Guardando indietro, non era necessariamente la migliore soluzione per il FC Bayern, e forse si sta coinvolgendo ora perché vuole correggere quell'errore".

