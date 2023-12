Matthew Stafford ottiene la prima vittoria in carriera nei playoff NFL mentre i LA Rams fanno fuori gli Arizona Cardinals

Stafford, che è alla sua prima stagione con i Rams dopo aver trascorso le prime 12 con i Detroit Lions, ha lanciato per 202 yard e due touchdown e ha corso per un altro nell'ultima partita del weekend della Super Wild Card NFL.

Il wide receiver superstar Odell Beckham Jr, che ha firmato a metà stagione dopo aver lasciato i Cleveland Browns, ha segnato il suo primo touchdown in carriera nei playoff, lanciando anche un passaggio da 40 yard su un trick play per preparare il quarto touchdown dei Rams.

Il ricevitore dei Rams Cooper Kupp ha continuato la sua eccellente stagione con un touchdown e 61 yard ricevute.

I Rams si sono portati in vantaggio per 28-0 nella prima partita dei playoff al SoFi Stadium, sede del Super Bowl 56 il mese prossimo.

Dopo la partita, l'allenatore dei Rams Sean McVay ha elogiato il gioco di Stafford alla sua prima vittoria in carriera nei playoff.

"Ho pensato che abbia fatto un ottimo lavoro, guidando la squadra", ha detto McVay. "Per me è sempre lo stesso grande giocatore, e lo era anche prima di questa partita. Penso che sia un bene che voi ragazzi non dobbiate più parlarne. Sono contento di poterlo fare con lui. È il nostro leader là fuori e non saremmo qui senza di lui".

Lo scontro è stata la prima partita di playoff della NFL a tenersi di lunedì dal 1988 e la prima in assoluto a tenersi nel giorno del MLK Day.

Mentre l'attacco dei Rams ha fatto le fusa per tutto il tempo, la loro difesa nel complesso potrebbe essere stata l'MVP della serata.

Il quarterback dei Cardinals Kyler Murray è stato costantemente sotto pressione per tutta la partita, lanciando due intercetti.

Uno è stato ritornato dal linebacker dei Rams David Long per un touchdown da tre yard, il pick-six più corto nella storia della postseason NFL.

Il linebacker Von Miller ha collezionato sei tackle e un sack nella sua prima apparizione nella postseason da quando ha vinto il premio di MVP del Super Bowl 50 con i Denver Broncos, mentre il safety dei Rams Eric Weddle ha giocato la sua prima partita da quando è uscito dal ritiro, avendo giocato l'ultima volta nella stagione 2019.

La stagione dei Cardinals si è conclusa in modo mite, essendo stata l'ultima squadra a perdere l'imbattibilità all'inizio della stagione e la prima a raggiungere le 10 vittorie.

Dopo aver completato 19 dei suoi 34 passaggi per 137 yard, con due intercetti e un passer rating di 40,9, Murray ha definito la prestazione "deludente".

"È deludente che non siamo riusciti a fare una partita e a giocare il football che sappiamo di saper giocare, questa è la parte più deludente", ha detto Murray ai giornalisti. Perdere è una cosa, ma quando non si riesce nemmeno a essere competitivi è un'altra cosa".

"Ho puntato molto sulle mie spalle, ho puntato molto su me stesso e sognare questo momento e poi essere nei playoff, la prima partita dei playoff e poi giocare come ho fatto io, come abbiamo fatto noi, è - come ho detto - deludente".

I Rams si recheranno ora in Florida per affrontare i campioni in carica del Super Bowl, i Tampa Bay Buccaneers, per un posto nella partita del campionato NFC.

