Matteo Berrettini batte Hubert Hurkacz e diventa il primo italiano a raggiungere una finale a Wimbledon

L'italiano ha battuto il suo avversario polacco - che non aveva mai superato il terzo turno di un grande slam - per 6-3 6-0 6-7 6-4 in un incontro durato più di due ore e mezza.

Sia Berrrettini che Hurkacz si sono presentati alla semifinale di venerdì con la speranza di essere i primi uomini dei rispettivi Paesi a raggiungere la finale all'All England Club.

È stato Berrettini - alla sua seconda semifinale in un Grande Slam - a gestire meglio l'occasione.

L'incontro sembrava destinato ad essere un whitewash quando Berrettini ha vinto il secondo set all'amore in poco più di 20 minuti, ma Hurkacz ha recuperato bene nel terzo per trasformare la partita in una vera e propria gara.

Alla fine non è bastato, perché Berrettini ha alzato nuovamente il livello per aggiudicarsi il quarto set e prenotare il suo posto nella prima finale di un Grande Slam della sua carriera.

"Grazie, non ho parole", ha detto Berrettini dopo la partita. "Davvero... Ho bisogno di un paio d'ore per capire cosa è successo. Ho giocato un grande match, mi sono goduto il pubblico, la mia famiglia e tutta la squadra sono lì. Penso di non aver mai sognato questo perché era troppo per un sogno. Sono davvero felice.

"Dopo il terzo set sentivo che avrei meritato di vincere, ma ho perso. Mi sono detto: 'Non importa', mi sentivo il giocatore più forte e questo è quello che mi sono detto e alla fine ha dato i suoi frutti".

"Per ora è il miglior giorno di tennis della mia vita, ma spero che domenica sia ancora meglio. Ho i brividi ma ce la sto facendo, quindi devo crederci".

Nessun nervosismo

Il primo set è iniziato in modo equilibrato e non lasciava presagire il dominio di una delle due giocatrici.

Hurkacz è riuscito a resistere magnificamente da 0-40 nel suo secondo game di servizio e, in quel momento, sembrava che potesse essere un momento importante.

Tuttavia, Hurkacz è stato breakkato due game di servizio più tardi, con Berrettini che ha scandito il break con uno splendido dritto in corsa mentre inseguiva lo smash dell'avversario, sicuramente uno dei colpi più belli del torneo fino a quel momento.

Berrettini ha vinto tutti i restanti game del set e Hurkacz, incredibilmente, non ne ha vinti altri per quasi un'ora.

Sia che si tratti di un aumento di livello da parte di Berrettini, sia che Hurkacz si sia trovato in difficoltà sotto la pressione dell'occasione - molto probabilmente una combinazione delle due cose - il secondo set è finito in un batter d'occhio.

Quando Berrettini si è precipitato in un vantaggio di 5-0, ha vinto nove giochi consecutivi e questa semifinale rischiava di sfuggire a Hurkacz più velocemente di uno dei suoi servizi.

Il pubblico ha cercato disperatamente di sollevare Hurkacz, applaudendo selvaggiamente ogni volta che vinceva un punto. Anche lui cercò di sollevarsi, stringendo delicatamente il pugno ogni volta che mostrava brevi lampi dell'abilità che lo aveva portato a questa fase del torneo.

Nonostante ciò, non riuscì a vincere nemmeno un game nel secondo set, mentre Berrettini si portava in vantaggio per 2-0.

I pronostici erano ormai pesantemente contro Hurkacz, che solo una volta in carriera aveva rimontato da due set di svantaggio per vincere una partita al meglio dei cinque set.

Fortunatamente per il pubblico del Center Court, il terzo set è stato molto più competitivo del secondo. Quando Hurkacz ha vinto il suo primo game di servizio per pareggiare il terzo sull'1-1, ha interrotto una serie di 11 giochi consecutivi per Berrettini e ha suscitato un enorme boato di apprezzamento da parte dei 15.000 spettatori.

Va dato enorme merito a Hurkacz per il suo miglioramento nel terzo set - sicuramente giocatori migliori sono crollati in passato di fronte a un tabellone del genere - e quando si è arrivati al tie break, si è percepito che lo slancio era improvvisamente andato verso il polacco.

Berrettini ha iniziato a mostrare i primi segni di frustrazione quando Hurkacz ha colpito un overhead winner dopo un debole tentativo di pallonetto, allungando la mano sconcertato verso il suo box.

Hurkacz ha aperto un vantaggio di 4-0 nel tie break e l'ha chiuso comodamente per 7-3, giocando improvvisamente il suo miglior tennis della competizione.

Tuttavia, questo slancio non è stato trasmesso al quarto set, poiché Berrettini - che ha preso il break tattico del bagno alla fine del terzo - ha breakkato Hurkacz nel suo game di servizio iniziale.

Da quel momento in poi, Hurkacz non ha mai avuto l'impressione di poter recuperare.

Mentre usciva per servire per il match, Berrettini avrebbe tratto forza dalla consapevolezza di aver vinto l'incredibile numero di 150 dei suoi 157 game di servizio sull'erba quest'anno. Il 158° sarebbe stato sicuramente il più nervoso, anche perché Berrettini ha commesso il primo doppio fallo dell'incontro sul primo punto della partita.

Tuttavia, si è rivelato solo un piccolo inconveniente, poiché l'italiano ha ritrovato la mira per superare finalmente il suo grintoso avversario.

L'italiano affronterà ora Novak Djokovic o Denis Shapovalov, che giocheranno venerdì, nella finale di domenica.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com