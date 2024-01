Matt Ryan dei Celtics "emozionato" dopo il suo viaggio da autista di Door Dash all'NBA

Lunedì, mentre si accasciava a terra per tirare un tiro da tre punti per la vittoria, ha osservato il volo della palla con trepidazione, convinto che sarebbe volata via larga.

"Pensavo fosse a sinistra e pensavo fosse lunga. Era lunga, ma si è rivelata piuttosto dritta", ha dichiarato il 25enne ai giornalisti.

Realizzato a due secondi dalla fine, il tiro da tre punti di Ryan ha spinto i Boston Celtics alla vittoria per 111-109 contro i Milwaukee Bucks nella NBA Summer League, una competizione fuori stagione per esordienti e giocatori affiliati.

"Stavamo cercando di eseguire uno schema, ma l'abbiamo fatto entrare in fretta e mi ha raggiunto e a quel punto non c'era tempo per eseguire uno schema, quindi ho cercato di tirare e sono stato contento che sia entrato", ha detto.

La neonata carriera cestistica di Ryan ha avuto finora molti alti e bassi. Non è stato scelto nel Draft NBA del 2020, ha firmato per i Denver Nuggets nel 2021, ma il suo contratto è stato annullato due settimane dopo. Nel febbraio 2022 ha firmato per i Boston Celtics.

"È piuttosto emozionante, sono stati 11 mesi pazzeschi. Sono stato a casa per un anno e mezzo", ha detto prima di fare una pausa per ricomporsi.

"Non so se avete sentito la mia storia, ma un anno fa stavo guidando Door Dash. Essere qui, far parte dei Boston Celtics è speciale. È speciale".

Il contributo di Ryan alla partita, al di là del suo sforzo finale, è stato notevole. Ha guidato il punteggio dei Celtics con 23 punti, tirando 7 su 12 dal campo.

"L'anno scorso sono stato in palestra da solo per quattro o cinque ore in attesa di un'opportunità", ha detto. "Tutte quelle ripetizioni, tutto quel lavoro. Finalmente ho la possibilità di dimostrarlo".

Fonte: edition.cnn.com