Matt Gaetz resiste al suo rivale, sostenuto da McCarthy, come previsto dalla CNN, mentre il duello nella corsa al Senato della Florida è confermato.

Gaetz è previsto per conquistare il pilota in pensione della Marina Aaron Dimmock, che si è unito alla corsa per il 1° distretto congressuale della Florida all'ultimo minuto e ha ricevuto il sostegno dell'ex squadra politica di McCarthy. La faida in corso tra il repubblicano della California e Gaetz - che ha guidato la campagna per rimuovere McCarthy dalla carica di speaker - ha alimentato una raffica di spot pubblicitari controversi per un totale di oltre 5,2 milioni di dollari, rendendolo una delle primarie repubblicane per la Camera più costose di quest'anno.

Durante le elezioni, Gaetz ha sollevato il lavoro a distanza di Dimmock per l'Ufficio dell'amministrazione del Missouri e il suo precedente lavoro come capo di una società specializzata in formazione aziendale. Gli spot pubblicitari di Gaetz hanno cercato di dipingere il suo concorrente come un liberal travestito, affermando che "insegna ideologia liberal radicale ai gruppi DEI del Missouri" e coniando il termine "DEI Dimmick", abbreviazione di diversità, uguaglianza e inclusione.

La vendetta di McCarthy ha visto una vittoria significativa - la sconfitta del rappresentante della Virginia Bob Good, presidente del duro gruppo della Camera dei rappresentanti Freedom Caucus - ma altrimenti ha mancato il bersaglio.

Tuttavia, le primarie della Florida potrebbero aprire la strada a sforzi per danneggiare le prospettive politiche future di Gaetz nello Stato del Sole. Si vocifera che potrebbe candidarsi per la carica di governatore nel 2026, in una primaria che si prevede affollata per succedere al governatore Ron DeSantis al termine del suo mandato.

L'ostilità tra Gaetz e McCarthy è stata evidente durante l'incontro del partito repubblicano a Milwaukee dello scorso mese.

Gaetz ha interrotto l'intervista di McCarthy con CNN's Kaitlan Collins sul pavimento della convention, dicendo: "Se fossi salito su quel palco, saresti stato fischiato". In risposta, McCarthy ha affermato che il congressista della Florida sembrava "molto instabile".

"Ci sono molte persone con preoccupazioni in proposito. Non sono sicuro se fosse sotto l'influenza, ma spero che riceva l'aiuto di cui ha bisogno", ha detto McCarthy a CNN's Manu Raju in seguito. "Ma cosa più importante, spero che le giovani donne ricevano giustizia in relazione a lui", ha aggiunto, facendo riferimento all'indagine etica in corso su Gaetz.

Un PAC anti-Gaetz chiamato Florida Patriots PAC ha speso 3,5 milioni di dollari nella corsa, attaccando Gaetz con spot pubblicitari intensi mentre promuoveva anche Dimmock.

Alcuni degli spot del gruppo hanno affrontato le accuse di comportamento sessuale inappropriato contro Gaetz, che sono attualmente sotto indagine dal Comitato etico della Camera.

Gaetz ha speso circa 1,5 milioni di dollari per la sua difesa attraverso spot pubblicitari. Uno spot ha evidenziato i suoi legami con l'ex presidente Donald Trump con video di Gaetz che dichiara in un comizio: "Questo è il partito di Donald Trump, e io sono un repubblicano di Donald Trump", e clip del vecchio presidente che loda Gaetz.

Scott si scontrerà con Mucarsel-Powell

Il senatore della Florida Rick Scott e il candidato democratico Debbie Mucarsel-Powell vinceranno le loro primarie per il Senato degli Stati Uniti martedì, secondo le previsioni della CNN, fissando una corsa fortemente contestata per un seggio repubblicano quest'anno.

I democratici vedono la Florida come uno dei due potenziali opportunità offensive - l'altro è il Texas, dove il senatore repubblicano Ted Cruz si candida per la rielezione - su una mappa del Senato altrimenti difficile.

Una volta stato uno stato cuscinetto cruciale nelle elezioni nazionali, la Florida si è spostata bruscamente a destra negli ultimi anni, con i repubblicani che ora detengono tutte le cariche statali. Tuttavia, i democratici sperano che la popolarità di Scott, insieme a un'iniziativa sulla legge sull'aborto, possa rendere lo stato più accogliente e migliorare le loro possibilità di mantenere il Senato.

I repubblicani devono conquistare due seggi o uno e vincere la Casa Bianca per prendere il controllo della Camera. Sono virtualmente certi di conquistare un seggio già in West Virginia, dove il senatore Joe Manchin si ritira. I democratici, d'altra parte, difendono più di mezza dozzina di seggi in stati rossi o di battaglia.

Scott ha vinto tre elezioni statali in Florida - due gare per la carica di governatore e una per il Senato - tutte per un margine di pochi voti. Nel 2018, ha sconfitto il senatore democratico Bill Nelson per circa 10.000 voti su oltre 8 milioni di voti espressi. Scott è anche candidato in una competizione a tre per succedere a Mitch McConnell come leader della maggioranza repubblicana al Senato dopo le elezioni di novembre.

Entro il 31 luglio, Scott aveva raccolto più fondi di Mucarsel-Powell, ex deputata, grazie principalmente ai 12,6 milioni di dollari che il precedente amministratore delegato del settore sanitario ha prestato alla sua campagna. Uno dei più prolifici autofinanziatori della storia del Senato, Scott ha anche speso più di 11 milioni di dollari in spot fino a questo punto del ciclo, mentre Mucarsel-Powell ne ha spesi molto meno - 2,1 milioni di dollari, quasi tutti su piattaforme digitali.

Mucarsel-Powell è stata la prima donna di origine ecuadoregna e la prima immigrata sudamericana eletta al Congresso quando ha conquistato un distretto di Miami nel 2018. Ha perso a malincuore la rielezione due anni dopo, prima di essere invitata a candidarsi per il Senato lo scorso anno.

Da quando si è unita alla corsa, Mucarsel-Powell ha criticato Scott per la sua proposta precedente di abolire i programmi federali, compresi Medicare e la sicurezza sociale, dopo cinque anni. Scott ha in seguito rivisto i suoi piani per includere esenzioni per questi programmi.

I democratici si aspettano che la rabbia per il divieto di aborto delle sei settimane della Florida, firmato in legge dal governatore repubblicano Ron DeSantis, possa rafforzare le loro possibilità. Anche se la legge include eccezioni per stupro, incesto e vita e salute della donna incinta, proibisce la procedura in

Scott ha affrontato proattivamente la reazione dei Democratici in merito ai diritti riproduttivi. In un annuncio politico, il senatore menziona la sua esperienza personale con la fecondazione in vitro, un argomento divisivo nella conversazione sui diritti all'aborto.

"Molti bambini sono entrati in questo mondo grazie alla fecondazione in vitro. In effetti, nostra figlia più giovane sta attualmente sottoponendosi a trattamenti di fecondazione in vitro per allargare la sua famiglia.both she and I share the viewpoint that IVF needs to be preserved for our family and every other family," dice Scott nel spot.

Nel contesto del vivace scenario politico della Florida, le possibili ambizioni future di Gaetz nello stato, come candidarsi a governatore nel 2026, potrebbero avere conseguenze a causa di faide e indagini in corso. Inoltre, l'indagine in corso sull'etica di Gaetz, riguardo a accuse di comportamento sessuale inappropriato, è diventata un punto focale negli annunci politici durante le primarie.

