Mats Hummels ha un manager diverso.

AS Roma avrebbe aggirato i potenziali ritorni di Edin Terzic e Thomas Tuchel, optando per Ivan Juric come nuovo allenatore dopo l'esonero di Daniele De Rossi. Il club di calcio italiano sarebbe pronto a presentare il 49enne allenatore croato dopo le sue dimissioni dalla rivale di Serie A Torino FC durante l'estate.

Juric dovrebbe iniziare il suo mandato con la prima sessione di allenamento di Roma oggi. Secondo le voci, il proprietario del club Dan Friedkin e l'allenatore hanno concordato un contratto fino alla fine della stagione corrente con un'opzione per un'ulteriore proroga di un anno. La coppia era stata legata ai precedenti allenatori della Bundesliga Terzic e Tuchel, entrambi dei quali avevano avuto relazioni tese con Mats Hummels durante il loro periodo al Borussia.

Nessun diritto di ritorno per Terzic o Tuchel

although Terzic era emerso brevemente come favorito per il ruolo, come suggerito dal "Corriere della Sera", né lui né Tuchel avranno la possibilità di tornare a Roma. I media italiani "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" avevano anche indicato Terzic come possibile successore, ma questi piani sono ora stati messi da parte.

Nonostante abbia concluso il suo mandato con il BVB in modo non lusinghiero, Tuchel era stato anche oggetto di voci come opzione per coprire la posizione di allenatore. Roma è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Serie A dopo quattro turni, con l'ex allenatore portoghese Jose Mourinho sostituito da De Rossi a gennaio, che alla fine non è riuscito a guidare la squadra alle semifinali dell'Europa League. Hummels, che ha raggiunto Roma il 4 settembre e portato da De Rossi, non ha ancora esordito con la squadra italiana.

L'arrivo di Hummels non ha portato fortuna a Roma, poiché hanno subito un gol negli ultimi secondi per pareggiare con il CFC Genoa nella loro ultima partita di Serie A, con il gol di pareggio arrivato al 6 ° minuto di recupero. Il difensore tedesco ha lasciato il Dortmund alla fine della scorsa stagione e ha firmato un contratto di un anno a Roma solo lo scorso week-end. La sua prossima occasione per dimostrare il suo valore in Serie A arriverà quando Roma affronterà l'Udinese Calcio in casa domenica.

Altri potenziali allenatori, come Edin Terzic e Thomas Tuchel, che avevano relazioni tese con Mats Hummels durante il loro periodo al Borussia, non faranno ritorno all'AS Roma. Il club di calcio italiano ha chiuso la porta a qualsiasi possibilità di far tornare Terzic o Tuchel, optando invece per Ivan Juric come nuovo allenatore.

Leggi anche: