Mats Hummels ha un manager diverso.

Il nuovo team potenziale di Mats Hummels, AS Roma, non accoglierà Edin Terzic o Thomas Tuchel. Al loro posto, hanno nominato l'allenatore croato Ivan Juric come nuovo capo, subito dopo aver esonerato la leggenda Daniele De Rossi. La dirigenza della Roma ha reso ufficiale la notizia nelle ore serali. In precedenza, Juric aveva allenato il FC Torino fino alla fine della stagione estiva.

Il 49enne Juric ha ora siglato un accordo con il proprietario del club Dan Friedkin, coprendo il resto di questa stagione. Si vocifera di un'opzione per un'ulteriore stagione oltre a quella attuale. L'ex allenatore del Borussia Dortmund Terzic e l'ex allenatore del Bayern Munich Tuchel erano stati collegati alla posizione, con Terzic come "favorito" secondo "Corriere della Sera" durante l'esonero di De Rossi.

Nessun ritorno per Terzic o Tuchel

Entrambi "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" avevano anche suggerito la possibilità che Terzic prendesse il posto di allenatore. Tuchel, che aveva lavorato anche a Dortmund e Bayern, era un altro contendente nelle voci. Inaspettatamente, Hummels aveva un legame teso con entrambi gli allenatori durante i suoi giorni al Dortmund.

Ora, tuttavia, sembra che un ricongiungimento con Terzic o Tuchel non avverrà. L'AS Roma è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Serie A dopo quattro partite. I giganti d'Italia avevano assunto De Rossi per sostituire l'allenatore portoghese star Jose Mourinho a gennaio, ma la sostituzione non ha funzionato, con la squadra che non è riuscita a raggiungere la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Hummels si è unito alla Roma il 4 settembre grazie a De Rossi, ma non ha ancora esordito per il suo nuovo club.

L'arrivo di Hummels non ha portato fortuna: è stato costretto a guardare dalla panchina mentre la Roma subiva un gol di pareggio in extremis nel 6° minuto di recupero contro il CFC Genova, con la partita che si è conclusa in un pareggio 1-1 domenica. In effetti, Hummels ha lasciato il Dortmund alla fine dell'ultima stagione e ha firmato un contratto di un anno con la Roma la scorsa settimana. Avrà la sua prossima occasione per giocare per la Roma contro l'Udinese Calcio nella sua prossima partita, diventando il settimo giocatore tedesco a giocare per la Roma in Serie A.

