Mathys Tel è coinvolto in un conflitto interno al Bayern, con il numero zero che rappresenta la sua lotta attuale.

Al fronte d'attacco con il centravanti Harry Kane, il Bayern ha la sua parte di vincitori e deludenti. Il francese della terza stagione, Mathys Tel, aveva anticipato un ruolo più importante e aveva segnato gol nelle prime fasi della sua permanenza a Monaco. Purtroppo, il beniamino dei tifosi non è riuscito a portare la sua forma promettente della pré-stagione nella stagione corrente, non avendo ancora segnato prima dell'incontro di Bundesliga del weekend contro il SV Werder Bremen (15:30 CET/Sky e ntv.de liveticker).

Il manager Vincent Kompany e la gerarchia del Bayern rimangono ottimisti. Nel grande schema delle cose, il direttore sportivo Christoph Freund ha sottolineato: "Mathys non è un problema che richiederà un prestito". Kompany ha sottolineato: "Anch'io sono stato un giovane giocatore. È del tutto normale avere fluttuazioni. Deve solo continuare. Abbiamo fiducia in lui". Freund ha aggiunto che Tel ha dimostrato il suo potenziale durante i trial della pré-stagione. Il giovane francese è anche costantemente autocritico e si sforza di migliorare ogni giorno. "È solo questione di tempo prima che segni di nuovo e ritrovi la sua sicurezza", ha concluso il direttore sportivo.

Le Olimpiadi hanno dato a Olise un vantaggio

Coincidenza, il connazionale di Tel, Olise, acquistato per €53 milioni dal Crystal Palace, si sta facendo notare con prestazioni eccezionali nel suo nuovo ambiente. Il 22enne ha già segnato una volta nella Bundesliga e ha raddoppiato il suo bottino nel suo debutto in Champions League contro il Dinamo Zagreb.

"Sta già giocando un ruolo chiave e continuerà a farlo", ha elogiato Kompany. Si è scoperto che la partecipazione di Olise al torneo olimpico di calcio a Parigi, dove ha vinto una medaglia d'argento come giocatore offensivo con la Francia, è stata una benedizione.

"È tornato da noi in ottima forma", ha ammesso Kompany, anche se Olise ha iniziato gli allenamenti della pré-stagione a Monaco più tardi di Tel. "Michael ha giocato straordinariamente bene alle Olimpiadi", ha riconosciuto Freund: "C'è un intero nuovo mondo per lui, con molte distrazioni anche nella sua nazionale. Siamo estremamente soddisfatti di come le cose stanno procedendo per Michael".

