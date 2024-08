- Mathematis esprime preoccupazione per l'assenza di un leader della difesa della Baviera, che manca del necessario "certificato di povertà".

Lothar Matthäus, 63 anni, ritiene che la difesa traballante del Bayern Monaco sia il problema principale dopo un inizio di campionato di Bundesliga tumultuoso. Si chiede come mai Matthijs de Ligt sia stato lasciato andare. "Se de Ligt non se ne fosse andato, non mi preoccuperei ora della difesa del Bayern", ha scritto nella sua colonna su Sky. "È una scelta con cui dobbiamo convivere, ma molte persone, compresi i membri della squadra, scuotono la testa perché sanno di avere problemi dietro. E poi si liberano del loro miglior difensore".

Matthäus definisce "caos" l'assenza di un leader nella difesa del Bayern: "La difesa è e sarà sempre il tallone d'Achille del Bayern". De Ligt, ora al Manchester United, era il difensore più affidabile e "maestro" degli ultimi anni.

La difesa del Bayern instabile come la scorsa stagione

Nella vittoria per 3-2 contro il VfL Wolfsburg, il Bayern è sembrato di nuovo vulnerabile a passi falsi improvvisi, proprio come lo scorso anno. Il gol del 1-2 è arrivato a causa di un errore del difensore Min-Jae Kim.

"Stanno riprendendo da dove avevano lasciato la scorsa stagione", ha commentato Matthäus. Tutti i centrali del Bayern sono ancora in fase di adattamento. "È ovvio che gli errori di Kim e Upamecano stanno causando preoccupazione nello spogliatoio", ha aggiunto.

Matthäus è particolarmente deluso da Kim. "Non voglio essere severo, ma Kim sembra mancare del preciso e veloce passaggio con una certa sicurezza necessaria a questo livello. Non è quello che mi aspetto da una squadra di alto livello come il Bayern", ha detto il tedesco record di presenze.

I centrali dei campioni del Bayer Leverkusen e del Borussia Dortmund sono attualmente più composti di quelli del Bayern. "Non considererei l'idea di prendere qualcuno come Jonathan Tah o un altro nuovo centrale, nonostante i problemi difensivi", ha detto Matthäus. Il Bayern ha cinque giocatori che possono giocare in quella posizione - Kim, Upamecano, Eric Dier, Hiroki Ito e Josip Stanisic. "Se ne prendono un altro, ne avranno uno di troppo".

