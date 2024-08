- Materiale da costruzione soggetto a conflitti - ghiaia e sabbia in Assen

La disputa sull'estrazione di sabbia e ghiaia e la necessaria deforestazione nella città hessiana di Langen è in corso da anni. È stata contestata legalmente dal 2013, esaurendo tutte le istanze dei tribunali amministrativi. Solo quest'anno ci sono state almeno due incidenti di attivismo, che vanno dalle proteste ai danni alla proprietà. Tuttavia, l'abbattimento del bosco è stato legalmente garantito da tempo.

L'Agenzia Federale Tedesca per l'Ambiente è fallita in tribunale e accetta questo. Secondo il Ministero dell'Agricoltura dell'Assia, la riforestazione specifica dell'area è già stata dimostrata per il sito. E la città di Langen vede un significativo miglioramento della qualità dell'area dopo l'estrazione della ghiaia e la riforestazione.

Il numero di cave attive in Assia sta diminuendo. Secondo l'Agenzia per la Protezione della Natura, l'Ambiente e la Geologia dell'Assia (HLNUG), le cave con accesso alle acque sotterranee vengono sempre più poste sotto protezione della natura o riempite e riattivate. Nel 2006, c'erano ancora 99 siti minerari attivi in Assia. Attualmente, ci sono 87 cave attive per l'estrazione di sabbia e ghiaia, di cui solo 31 sono siti di estrazione umida, o "laghi artificiali" in termini volgari. Le altre 56 sono aree di estrazione a secco.

Molti dei laghi balneari dell'Assia sono il risultato dell'estrazione di sabbia e ghiaia del passato. È raro che l'estrazione e il bagno si verifichino contemporaneamente: secondo la HLNUG, ciò accade solo al Strandbad Nieder-Roden (distretto di Offenbach), Waldsee Raunheim (distretto di Groß-Gerau) e Riedsee (distretto della Bergstraße). L'estrazione umida attiva del Langener Waldsee è separata dal lago balneare da una diga.

Le aree di estrazione più importanti si trovano nel sud dell'Assia, in cave o lungo i fiumi. "Le più grandi potenzialità di sabbia e ghiaia dell'Assia" si trovano nelle basse terre orientali del Main, intorno a Babenhausen. La "capacità di materia prima estrattiva" qui è compresa tra 20 e 60 metri, mentre nel nord dell'Assia è solo di 3 a 20 metri.

Il problema è che le aree più produttive dell'Assia sono dove la densità della popolazione è più alta. "Ciò comporta numerosi conflitti di utilizzo del suolo, che attualmente limitano o escludono la sicurezza delle strutture di stoccaggio e l'estrazione di materia prima ecologicamente sensata dalla regione per la regione", afferma l'Agenzia per la Protezione della Natura, l'Ambiente e la Geologia dell'Assia.

Secondo il Ministero dell'Ambiente, la riforestazione deve essere specifica dell'area e dovrebbe essere preferibilmente eseguita nella stessa area naturale o in un'area povera di foreste. "La riforestazione dovrebbe garantire che il bosco rimanga nella sua area e che le funzioni del bosco siano mantenute", ha dichiarato il ministero in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa tedesca.

Le ultime proteste sono state nuovamente contro l'attesa deforestazione per l'estrazione della ghiaia nel bosco vicino a Langen. Lì, gli attivisti avevano organizzato una veglia e costruito una piattaforma tra gli alberi ad un'altezza di circa quattro metri. In febbraio, un gruppo ha fatto irruzione nella cava del Langener Waldsee e ha causato danni per circa 50.000 euro. Le cinture trasportatrici sono state tagliate e i loro motori di guida danneggiati. Tuttavia, la situazione legale per l'estrazione della ghiaia è chiara. Recentemente, il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto l'appello della BUND come infondato nel 2022.

Per ora, non è prevista ulteriore deforestazione.

Per la città di Langen, la situazione legale è chiara. "C'è un permesso per abbattere 63,7 ettari", ha detto un portavoce della città. Circa metà è stata abbattuta, con il resto da seguire nei prossimi anni. Il governo regionale di Darmstadt deve continuamente emettere permessi individuali. "Non è previsto nulla per quest'anno. Attualmente, non è previsto nulla, richiesto o approvato". Inoltre, non è più un bosco protetto. "È solo un bosco commerciale regolare, senza piante o animali speciali". Un bosco protetto è uno considerato insostituibile per la sua posizione, specialmente nelle aree urbane e nelle regioni con scarsa copertura forestale.

L'Associazione delle Associazioni Commerciali dell'Assia vede l'intera discussione sull'estrazione della ghiaia al Langener Waldsee come "assurdità ecologica". Senza l'estrazione di risorse locali, i materiali dovrebbero essere trasportati in Assia. Inoltre, le aree boschive sarebbero utilizzate solo temporaneamente e successivamente ripristinate. Centinaia di migliaia di tonnellate di questi materiali sono necessari per i progetti di costruzione e l'edilizia, che sono disponibili localmente in Assia.

Il Ministero dell'Agricoltura dell'Assia ha confermato che gli sforzi di riforestazione appropriati sono stati

