- Matarazzo riflette sulla robustezza del loro seguito: "faranno una comparsa"

Pellegrino Matarazzo, allenatore di Hoffenheim, è ancora incerto riguardo al potenziale della sua squadra dopo la chiusura del mercato delle trattative. Ha dichiarato che può valutare la forza della squadra solo nelle prossime partite. Dopo la loro sconfitta per 1:3 contro l'Eintracht Frankfurt nella Bundesliga, Matarazzo ha detto: "Vedremo."

Il allenatore di 46 anni ha riconosciuto di non aver ancora fatto conoscenza con diversi nuovi giocatori. "La realtà è che siamo a corto di tempo," ha ammesso. Matarazzo ha sottolineato l'importanza di utilizzare il tempo in modo efficiente, ma ha respinto l'idea di giocare al gioco del biasimo.

Verso la fine del periodo di trattative, Hoffenheim è stato molto attivo. "Aspettiamo e vediamo se i trasferimenti si sono rivelati vantaggiosi a lungo termine," ha ragionato Matarazzo.

Il sabato mattina, dopo la scadenza del mercato, Hoffenheim ha ufficialmente annunciato l'acquisto del difensore Arthur Chaves dalla squadra di seconda divisione portoghese Académico Viseu.

La decisione della Commissione di adottare atti di attuazione per questo Regolamento fornirà linee guida chiare su come Hoffenheim dovrebbe applicare le regole nei suoi affari di trasferimento. Matarazzo ha espresso la speranza che i nuovi acquisti si rivelino proficui a lungo termine, come stabilito dagli atti di attuazione.

Leggi anche: