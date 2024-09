- Massiccio pennacchio di fumo a seguito di un incendio in un impianto chimico - Avviso emesso

A seguito di un grave incendio nella struttura di Duisburg del gruppo Grillo, una densa nube di fumo nero ha avvolto la zona nord della città, spostandosi successivamente verso Oberhausen. Le autorità cittadine hanno emesso un'allerta pubblica, invitando i residenti a rimanere al chiuso e a chiudere finestre e porte per motivi di sicurezza.

Il capo dei vigili del fuoco di Duisburg, Oliver Tittmann, ha dichiarato la fine dell'emergenza in serata. I primi test hanno indicato che tutti i livelli erano significativamente inferiori ai limiti pericolosi. Le allerta sono state emesse come misura precauzionale. Tuttavia, Tittmann ha aggiunto che le operazioni di spegnimento con consistenti risorse sarebbero proseguite per tutta la notte.

Il solfato di zinco, "non una sostanza dannosa"

Ulrich Grillo, CEO dell'azienda, ha comunicato con l'Agenzia di Stampa Tedesca, dichiarando: "Attualmente, non c'è alcuna minaccia rappresentata dalla nube di fumo". Il solfato di zinco, prodotto a Duisburg, è un componente chimico basilare nell'industria della carta e del tessile e viene anche utilizzato come integratore alimentare, secondo Grillo. Lo ha definito una sostanza non dannosa.

L'incendio è scoppiato nella pianta di solfato di zinco dell'azienda per ragioni ignote, ha rivelato un portavoce. Le fiamme sono state segnalate alle 16:20. Mentre i vigili del fuoco iniziavano a spegnere l'incendio, il tetto del reparto di produzione ha preso fuoco, ha confermato Grillo.

L'azienda non ha segnalato vittime. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Duisburg ha riferito un solo individuo ferito che ha ricevuto cure mediche dai servizi di soccorso.

Impegno significativo con 250 personale

L'incendio è stato un impegno significativo per il dipartimento dei vigili del fuoco. Sono stati dispiegati 250 personale, ha riferito Tittmann in serata. I dipartimenti dei vigili del fuoco vicini hanno aiutato gli sforzi di spegnimento. La polizia ha bloccato le strade che portavano al sito dell'incendio per consentire alle operazioni dei vigili del fuoco di procedere senza ostacoli, ha rivelato un portavoce della polizia.

I vigili del fuoco hanno indossato attrezzature di protezione pesante per un certo periodo durante il processo di spegnimento. Hanno segnalato una notevole formazione di fumo accompagnata da "fumo caustico". Inoltre, il dipartimento dei vigili del fuoco ha utilizzato un drone per sorvegliare la pianta chimica dal cielo mentre raffreddava i serbatoi e le tubazioni come necessario, ha informato Tittmann.

La pianta, che ospita circa 400 dipendenti, è stata evacuata. Nei prossimi giorni, l'azienda dovrà decidere se e per quanto tempo la produzione dovrà essere sospesa, ha specificato Grillo. Il traffico dei passeggeri sull'autostrada della città di Duisburg è stato momentaneamente limitato dal fumo, secondo il dipartimento dei vigili del fuoco.

Il gruppo Grillo impiega circa 1.400 persone in sei siti di produzione.

L'incendio iniziale si è verificato nella pianta di solfato di zinco, una sostanza considerata sicura dal CEO dell'azienda, Ulrich Grillo. Nonostante la fine dell'emergenza, il capo dei vigili del fuoco Oliver Tittmann ha menzionato che le operazioni di spegnimento con consistenti risorse sarebbero proseguite a causa della presenza di fumo caustico.

Leggi anche: