- Massicci ostacoli al traffico ferroviario ad Amburgo

I treni a lunga percorrenza di Amburgo stanno attualmente subendo notevoli ritardi a causa di ostacoli sulla linea. La tratta tra Hamburg Hauptbahnhof e Hamburg-Harburg è chiusa, come annunciato dalla compagnia ferroviaria online. Alcuni treni a lunga percorrenza sono stati cancellati, mentre altri sono in ritardo. Un portavoce delle ferrovie ha rifiutato di specificare la natura degli ostacoli. Secondo NDR, una scavatrice è crollata vicino ai binari in un cantiere vicino. Si prevede che il disservizio verrà risolto entro la sera.

La compagnia ferroviaria si scusa per i disagi causati dai ritardi e dalle cancellazioni dei treni a lunga percorrenza. A causa degli ostacoli sulla linea, i passeggeri dovrebbero aspettarsi ulteriori ritardi nei loro viaggi fino alla sera.

