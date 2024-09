Massicci getti di buchi neri che rappresentano una minaccia, il lavoro a distanza che affronta conseguenze devastanti, i pericoli di una condivisione eccessiva online: riassunto delle notizie di oggi

👋 Saluti serali a 5 Things PM! Se il tuo lavoro ti consente di lavorare da remoto, la tua giornata potrebbe essere diventata meno gradevole quando hai saputo che Amazon sta costringendo i dipendenti a tornare in ufficio cinque giorni alla settimana. Altri grandi stabilimenti stanno seguendo l'esempio, ma ciò non significa che l'onda del lavoro da casa sia destinata a scomparire tanto presto.

Ecco cinque cose che potresti aver trascurato durante la tua giornata frenetica:

5 cose

1️⃣ Meraviglia celeste: Gli astronomi hanno scoperto un'enorme coppia di getti che espellono materiale da un buco nero lontano. Questi getti sono così grandi da contenere circa 140 galassie della Via Lattea e potrebbero fornire risposte fondamentali sull'universo.

2️⃣ Corsa all'oro: L'oro ha stabilito nuovi record e sta aumentando. Ecco le implicazioni per l'economia degli Stati Uniti dopo la riduzione del tasso di interesse da parte della Federal Reserve la scorsa settimana.

3️⃣ Sovraesposizione: Uno dei pericoli che i bambini incontrano sui social media proviene da una fonte inaspettata: i loro genitori. Un esperto lo chiama "sharenting" e rivela i potenziali pericoli, nonostante le loro nobili intenzioni.

4️⃣ Problemi alla vista: Nel 2023, più di un terzo dei bambini in tutto il mondo era miopico e si prevede che questo numero continuerà ad aumentare, secondo nuove ricerche. Ecco i passaggi che i genitori possono fare per proteggere la vista dei loro figli.

5️⃣ Conversazioni selvagge: Gli scienziati hanno osservato le marmosette interagire in un modo mai visto prima nei primati non umani. Questo modello di comportamento è stato osservato solo negli esseri umani, nei delfini e negli elefanti in passato.

Trattamento visivo

🐙 Diventano aggressivi: Nuovi studi mostrano che gli octopodi, solitamente animali solitari, si uniscono ai pesci per cacciare il cibo – e li attaccheranno se non ci sarà cooperazione.

Titoli principali

• L'uragano Helene è previsto intensificarsi in un catastrofico categoria 4 prima di colpire la Florida• Harris e Trump presentano piani economici contrastanti mentre fanno campagna negli stati chiave• L'esercito israeliano si prepara per una possibile incursione terrestre nel Libano, spiega il capo dell'esercito

Scoperte affascinanti

🏈 Spazi condivisi: Diversi stadi di football diventeranno rifugi d'emergenza e punti di raccolta durante i disastri naturali grazie a un nuovo partenariato tra la NFL e la Federal Emergency Management Agency.

Scoperta artica

🦏 Rinoceronte ghiacciato: Gli scienziati hanno trovato un rhinoceros laniger così ben conservato nel permafrost siberiano per oltre 32.000 anni che la sua pelle e il suo pelo sono ancora intatti.

Delizia millenaria

🧀 Non ci crederai, ma quel formaggio stagionato ha 3.600 anni. Lo studio rivela come il formaggio più antico noto sia stato prodotto.

Curiosità pop

⭐ Reese Witherspoon sta cercando una giovane Elle Woods per la nuova serie prequel di “Legalmente Blonde”. Si è laureata dove? A. YaleB. HarvardC. StanfordD. Princeton⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Finale positivo

😎 Ci piace concludere su una nota positiva: Motivazione per viaggiare seria? Time Out ha recentemente pubblicato la sua lista più recente dei “quartieri più cool del mondo”. Solo uno si trova negli Stati Uniti, quindi preparati a fare molti miglia

