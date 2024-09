Massicci flussi di materiale identificati nello spazio

Questa incredibile estensione: Un buco nero lancia getti di sostanza per 23 milioni di anni luce attraverso l'universo. In precedenza, la distanza massima era di 16 milioni di anni luce. Questa scoperta potrebbe svelare un enigma cosmico.

Abbiamo un nuovo record nello spazio: Un buco nero lancia materiale in due getti ordinati, che si estendono per un'impressionante distanza di 23 milioni di anni luce. Questa scoperta straordinaria è stata annunciata sulla rivista "Nature" da un team di ricerca internazionale. In precedenza, i getti più lontani avevano raggiunto solo 16 milioni di anni luce.

I buchi neri, presenti in quasi ogni galassia, concentrano milioni o miliardi di volte la massa del Sole. "Sappiamo ora che le galassie e i buchi neri si sviluppano insieme", spiega George Djorgovski del Caltech. "In modo cruciale, i getti trasportano energia verso l'esterno, influenzando la crescita delle galassie nelle vicinanze. Questa ultima scoperta suggerisce che questo impatto si estende molto più lontano di quanto pensassimo."

Attira e Rimbalza

I buchi neri esercitano una forte attrazione gravitazionale che attrae gas dal loro ambiente, aumentando la loro massa. Tuttavia, alcune parti del gas non finiscono nel buco nero, ma vengono spinte via dai campi magnetici e sparate di nuovo fuori sotto forma di due getti di materiale dai poli magnetici del buco nero.

Fino a pochi anni fa, gli astronomi consideravano i getti che raggiungevano solo poche centinaia di migliaia di anni luce. Solo pochi rari si estendevano per alcuni milioni di anni luce.

Questo è cambiato nel 2018: Durante l'osservazione di grandi strutture cosmiche con l'array di antenne LOFAR in Europa, un team di ricerca ha scoperto numerosi getti di materiale su milioni di anni luce. "Siamo rimasti scioccati", dice Martijn Oei del Caltech, "perché pensavamo che i getti così lunghi fossero rari."

Il Getto di Materiale più Lunga è Stato Battezzato con il Nome di un Gigante della Mitologia

Finora, LOFAR ha rilevato oltre 8000 coppie di getti sparati dai buchi neri. I ricercatori hanno persino battezzato il più lungo "Porphyrion", in onore di un gigante della mitologia greca. Questi nuovi getti scoperti sono circa dieci volte la distanza tra la nostra Via Lattea e la Nebulosa di Andromeda, la galassia principale più vicina.

Per tracciare l'origine dei getti "Porphyrion", Oei, Djorgovski e i loro colleghi hanno condotto ulteriori osservazioni con diversi telescopi giganti. Hanno infine trovato una galassia colossale al centro di questi due getti, circa dieci volte più grande della nostra Via Lattea, e situata a una distanza sconcertante di 7,5 miliardi di anni luce dalla Terra.

Illuminazione: I Getti di Materiale di Grandi Dimensioni Esistevano da Tempo

"Credevamo che i getti particolarmente grandi fossero una tendenza cosmica dell'era attuale", dice Oei. "Porphyrion", however, suggests that they've been around for a long time. This implies that jets have also played a role in the cosmic evolution. "Every corner of the universe", says Oei, "might have been affected by black hole activity at one point."

LOFAR's discoveries are probably just the tip of the iceberg. "LOFAR has only scanned 15 percent of the sky", emphasizes Oei. "Thus, we speculate that there are many more of these giants out there."

The discovery of these massive jets could also solve a cosmic mystery: the origin of stars and planets' magnetic fields. Perhaps, suggests Oei, they originate from the giant black holes - and the jets have carried them out into the vastness of space.

The study of cosmic structures has revealed that black holes can launch material streams over astonishing distances, with the latest record set at 23 million light-years. This breakthrough in cosmology suggests that the impact of black hole jets on galaxy growth extends much further than previously thought.

Black hole jets, such as the mythical 'Porphyrion,' have been found to travel over tens of millions of light-years, challenging our understanding of cosmic evolution and potentially offering insights into the origin of stars and planets' magnetic fields.

