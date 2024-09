"Massa di devastazione liquida" <unk> Medvedev avverte di annientare Kiev

11:50 "Sanguinose Battaglie a Kurachove"Il combattimento più intenso in Ucraina orientale si sta svolgendo intorno alla città di Kurachove. L'utilizzo di armi europee a lungo raggio sta causando preoccupazione tra la popolazione locale. La giornalista Kavita Sharma fornisce aggiornamenti da Dnipro.

11:12 "Attacchi di Droni da Combattimento nella Regione del Mar Nero di Odessa"Stanno emergendo informazioni sull'attacco con droni della scorsa notte: la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento, secondo l'Aeronautica Ucraina. Ne sono stati abbattuti 72. L'aeronautica non ha reso noti i dettagli sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce danni significativi. Secondo lui, diverse strutture in un sobborgo della capitale di Odessa sono state danneggiate a causa dei detriti dei droni. Nel distretto di Ismajil, dove viene spedito parte del grano ucraino, sono state colpite le costruzioni dei magazzini. A Kyiv sono stati segnalati diversi parti di detriti, come riferito dal governo. Una società municipale ha subito danni, ma non è stato segnalato alcun incendio.

10:31 "Stoltenberg sugli Incontri Prima della Guerra: i Russi Hanno Presentato Mappe NATO False"Il segretario uscente della NATO Jens Stoltenberg, in un'intervista al "Frankfurter Allgemeine Zeitung", parla degli ultimi tentativi diplomatici prima che la guerra iniziasse a febbraio 2022, con l'obiettivo di scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, che Stoltenberg ha presieduto, si è svolta a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla parte orientale dell'alleanza, dice Stoltenberg. "Era completamente inaccettabile, ma credo nel dialogo. Per questo motivo li abbiamo incontrati di nuovo." Durante l'incontro, i ministri degli esteri e della difesa russi hanno affermato di non avere piani bellici; hanno sostenuto che il loro paese era minacciato dall'Ucraina, continua. "Hanno presentato mappe, presumibilmente per illustrare come la Russia è circondata dalla NATO. Tuttavia, quelle mappe erano incorrecte. La Danimarca non era indicata come territorio NATO. Era incredibile!" Non è ancora chiaro se si trattasse di una mancanza di preparazione o di un'intenzione di ingannare. Ripensando a quegli eventi, Stoltenberg rimpiange che la NATO e i suoi alleati non abbiano fatto di più per rafforzare militarmente l'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia per l'attacco della Russia sarebbe stata più alta. Non è certo se sarebbe stata abbastanza alta."

10:03 "Wiegold sull'Accordo di Schieramento: la Lituania Vede la Brigata Tedesca come una Riserva"La Germania e la Lituania firmano un accordo: questo garantisce allo stato NATO del Baltico che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà schierata nel paese. L'esperto militare Thomas Wiegold chiarisce lo sfondo e l'importanza dell'accordo in un'intervista a ntv.

09:28 "Kim Vuole Intensificare la Cooperazione con Mosca"Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di intensificare la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui con il capo del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato nordcoreani hanno riferito uno scambio esteso sulla "profondità del dialogo strategico tra i due paesi e il rafforzamento della cooperazione per proteggere i loro interessi di sicurezza reciproci", nonché questioni regionali e internazionali. L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina. Pyongyang nega queste accuse come "assurde".

08:59 "Starmer e Biden Discuteranno di Armi Avanzate per l'Ucraina di Nuovo all'Assemblea Generale dell-ONU"Una decisione sul fatto che l'Ucraina possa utilizzare armi occidentali avanzate contro i bersagli russi verrà ripresa presto. Il primo ministro britannico Starmer lo ha confermato dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, in cui hanno rimandato una decisione sulla questione. Biden e Starmer discuteranno di questo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", dice Starmer. I media britannici riportano che Biden è aperto alla possibilità di consentire all'Ucraina di utilizzare missili britannici e francesi che contengono tecnologia statunitense; tuttavia, i missili statunitensi non sono un'opzione.

08:23 "Zelensky sul Presunto Piano di Trump: i Messaggi della Campagna sono Messaggi della Campagna"Il candidato presidenziale repubblicano degli Stati Uniti Donald Trump ha costantemente sostenuto di poter porre fine al conflitto ucraino in un solo giorno senza presentare un piano dettagliato. In un'intervista a CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene chiesto della sua interpretazione delle dichiarazioni di Trump. "Non posso comprenderlo oggi perché non conosco i dettagli di ciò che intende", chiarisce Zelensky nell'intervista trasmessa domenica. La sua posizione è che gli Stati Uniti sono in modalità campagna. "E i messaggi della campagna sono messaggi della campagna", continua. "A volte, non sono realistici." Zelensky menziona anche di aver parlato con Trump due mesi fa. Durante quella conversazione, Trump ha promesso il sostegno all'Ucraina, dice Zelensky. È stata una conversazione positiva.

07:27 "ISW: la Russia Ha Bisogno di Più Soldati a Kursk per Espellere gli Ucraini"La Russia sta continuando i suoi contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non ha osservato un'operazione su larga scala per espellere completamente gli ucraini da Kursk. L'ISW, con sede a Washington, scrive che le autorità russe si sono principalmente affidate a coscritti poco addestrati e attrezzati, insieme a piccole parti delle forze armate regolari russe e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera. In una valutazione, il think tank spiega: "Un'offensiva russa per riconquistare il territorio conquistato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia già concentrato in questa zona - soprattutto se la maggior parte delle unità già dispiegate manca di esperienza

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha proposto la creazione di un gruppo di contatto internazionale per avviare un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino. Ha dichiarato: "A mio parere, è ora che gli alleati occidentali avviino un gruppo di contatto per avviare un processo". Il cancelliere tedesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sul fatto che sia il momento di intensificare i negoziati di pace e che la Russia debba far parte del prossimo summit per la pace. Interrogato sulle possibili nazioni che potrebbero far parte di un simile gruppo di contatto, Mützenich ha menzionato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile, sostenendo che "la convinzione che l'invasione russa possa diventare un peso sta crescendo in questi paesi", pertanto un gruppo di contatto "potrebbe effettivamente essere promettente" e potrebbe svolgere un ruolo significativo di mediazione.

Secondo diverse fonti interne, i diplomatici dell'UE stanno valutando tre possibili modi per rinnovare le sanzioni contro la Russia in futuro. Questa proposta è stata presentata ai diplomatici europei venerdì. L'aspetto rilevante sono i beni del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Fondo per la stabilità finanziaria internazionale (FSFI) che sono stati congelati a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha confermato tramite l'app di messaggistica Telegram che i detriti dei droni hanno colpito un edificio municipale nel distretto di Obolon, a nord del centro della città. Klitschko ha inoltre dichiarato che i servizi di soccorso sono stati inviati sul posto. In precedenza, il sindaco aveva segnalato che le unità di difesa aerea erano attive nella capitale.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una maggiore cooperazione con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, i due leader hanno avuto una discussione approfondita, raggiungendo un accordo soddisfacente su questioni come la "cooperazione per difendere gli interessi di sicurezza reciproci". Shoigu aveva avviato la stretta collaborazione tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang lo scorso luglio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre. "Presenterò il piano per la vittoria", ha detto il capo di stato durante un'apparizione a Kyiv. Questo piano prevede un sistema di decisioni interconnesse che fornirà all'Ucraina le forze necessarie per condurre la guerra verso la pace. "Tali guerre di conquista possono essere terminate in modo equo in diversi modi: o l'esercito occupante viene espulso con la forza o con la diplomazia", ha spiegato Zelensky. Ciò garantirà l'effettiva indipendenza della nazione. Tuttavia, Kyiv si affida al sostegno degli Stati Uniti per la posizione di forza necessaria.

La situazione più intensa oggi è stata nella direzione di Kurachove, oltre al fatto che il nemico era attivo anche nella direzione di Lyman e Pokrovsk, ha riferito il quartier generale dell'esercito a Kyiv nel suo rapporto serale sulla situazione. Kurachove è un piccolo paese situato a sud di Pokrovsk. Per un lungo periodo, Pokrovsk è stata considerata la principale direzione dell'attacco delle truppe russe. Recentemente, tuttavia, i russi hanno ottenuto solo limitati progressi territoriali in quella regione. Al contrario, hanno ampliato l'asse di attacco verso sud per catturare Hermyk, un paese minerario vicino a Kurachove.

L'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk sta portando i risultati desiderati, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, il nemico è stato fermato, e nel Donetsk, l'avanzata russa si è rallentata, afferma. La Russia non ha ancora ottenuto successi significativi nella sua controffensiva a Kursk. In precedenza, gli esperti avevano dubitato del dispiegamento di grandi formazioni di truppe russe dalle regioni di Donetsk e altre a Kursk. La Russia rivendica di aver ripreso dieci dei 100 villaggi occupati.

20:43 Possibilità di Approvazione di Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina Rimane IncertaA Washington c'è fermento riguardo alla potenziale approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina tra il Primo Ministro Keir Starmer della Gran Bretagna e il Presidente Joe Biden. Fonti del "Guardian" suggeriscono che la Gran Bretagna ha autorizzato l'Ucraina ad utilizzare i missili Storm-Shadow. Tuttavia, nessuna delle due parti si aspetta di fornire dettagli su questa questione durante l'incontro odierno. John Kirby, il Direttore delle Comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, afferma: "Non mi aspetto un annuncio oggi riguardo all'utilizzo di armi a lungo raggio in Russia - almeno non dagli Stati Uniti". Inoltre, menziona che le discussioni sui "tipi di capacità" da concedere all'Ucraina sono in corso con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati. Kirby si rifiuta di fornire una risposta definitiva quando gli viene chiesto se ci saranno annunci di cambiamenti dal governo degli Stati Uniti.

