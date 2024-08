Masala: l'offensiva di Kursk potrebbe danneggiare l'Ucraina

Gli esperti occidentali sono ancora perplessi su come valutare l'offensiva delle truppe ucraine in Russia. Il politologo Masala teme che Kiev possa avere un svantaggio a lungo termine. In ogni caso, l'attacco è una "strategia ad alto rischio".

Il politologo Carlo Masala dell'Università delle Forze Armate tedesche a Monaco ha espresso dubbi sulla decisione dell'Ucraina di attaccare la regione russa di Kursk. "Si tratta di una strategia ad alto rischio per l'Ucraina; non sappiamo ancora come andrà a finire", ha detto all'agenzia di stampa tedesca (dpa). "Potrebbe anche finire per fare più male che bene all'Ucraina a lungo termine".

Mentre l'esercito ucraino ha dimostrato di poter ancora prendere l'iniziativa militare, dopo aver gradualmente abbandonato le posizioni nel Donbass che i russi hanno successivamente occupato, ora dimostra di essere ancora in grado di operazioni offensive, ha aggiunto Masala.

Tuttavia, se l'Ucraina vuole mantenere il territorio appena conquistato, ad esempio per utilizzarlo come pedina di trattativa per le terre occupate dalla Russia in Ucraina, dovrebbe investire molte risorse militari. "Queste risorse potrebbero essere meglio utilizzate nel Donbass", ha detto il politologo. "Perché i fronti lì sono ora molto instabili".

Il fatto che le armi occidentali stiano apparentemente essendo utilizzate nell'offensiva di Kursk non è un problema, ha detto. Gli Stati Uniti hanno apparentemente dato il via libera all'operazione, come indicato dall'uso di lanciatori di razzi americani HIMARS, le cui coordinate di obiettivo sono sempre coordinate con gli Stati Uniti. E il governo tedesco non ha commentato l'uso di veicoli da combattimento Marder, il che suggerisce l'approvazione.

Nonostante il successo dell'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, Masala sottolinea che altri veicoli, come i veicoli da combattimento Marder tedeschi, sono stati coinvolti. Inoltre, sottolinea che se l'Ucraina vuole mantenere il territorio conquistato per le trattative, potrebbe mettere a dura prova le loro risorse, in particolare sui fronti più instabili del Donbass.

