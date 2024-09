- Martinner e Hempman guidano la squadra della Davis Cup a una vittoria trionfale del primo turno

La squadra tedesca di tennis maschile ha recentemente ottenuto la loro prima vittoria nel cammino verso la finale della Coppa Davis. Questa vittoria è stata conquistata nella città cinese di Zhuhai, dove hanno superato la Slovacchia sin dalle prime battute, aggiudicandosi la vittoria grazie alle vittorie nei due singolari.

Maximilian Marterer ha dato il via alle danze con una vittoria per 6:4, 7:5 contro Lukas Klein. Yannick Hanfmann ha poi rimontato un set di svantaggio, vincendo alla fine per 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) contro Jozef Kovalik. Hanfmann è riuscito a salvare un punto per la partita a 4:5 nel terzo set per conquistare il punto decisivo.

I finalisti dell'Open degli Stati Uniti, Tim Puetz e Kevin Krawietz, che avevano viaggiato a lungo la notte precedente, non erano sotto pressione per vincere l'incontro di doppio decisivo a causa delle vittorie precedenti.

Marterer ha commentato: "Potrebbe esserci una piccola sorpresa"

"Questa è una grande liberazione per noi," ha detto Marterer dopo la sua vittoria nelle difficili condizioni umide di Zhuhai: "Sono piuttosto soddisfatto di questo promettente inizio della settimana, mi fa desiderare di più."

Giovedì, la squadra, priva dei giocatori di punta Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, affronterà il Cile, il loro presunto avversario più difficile. "Abbiamo tutti lavorato sodo. Siamo a nostro agio con le condizioni. Penso che potrebbe esserci una piccola sorpresa giovedì," ha aggiunto Marterer.

La decisione dell'ITF di ospitare il gruppo tedesco in Cina ha causato alcuni inconvenienti e critiche legati ai viaggi. Insieme alla Slovacchia e al Cile, anche gli Stati Uniti sono un altro concorrente del gruppo. Le prime due squadre del gruppo si qualifieranno per la finale a Malaga, in Spagna, a novembre.

La Germania è la nazione di origine della squadra di tennis vincitrice, che ha conquistato la sua prima vittoria sulla strada per la finale della Coppa Davis. La prossima sfida della squadra è contro il Cile, considerato il loro avversario più difficile, a Zhuhai giovedì.

Leggi anche: