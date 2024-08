- Martin McCutcheon rivela la loro decisione di separarsi

Il suo personaggio più popolare è probabilmente Natalie del film di Natale "Love Actually", dove trova la sua felicità con il personaggio di Hugh Grant. Nella realtà, Martine McCutcheon (48) ha deciso di separarsi dal marito Jack McManus dopo 18 anni di matrimonio - è stata una sua decisione. Ha annunciato questa separazione sulla sua storia di Instagram, rivolgendosi ai suoi 620.000 follower il 22 agosto.

La decisione è stata sua

In una dichiarazione, McCutcheon ha reso chiaro che la separazione è stata una scelta di Jack: "Dopo averci pensato attentamente, Jack ha deciso che è nel nostro interesse migliore separarci dopo 18 anni, e io sostengo la sua decisione."

McCutcheon ha inoltre espresso la loro gratitudine verso il loro figlio di nove anni Rafferty e ha sottolineato che la loro priorità principale è il suo benessere. "Siamo entrambi entusiasti di continuare ad essere i genitori di Rafferty per il resto delle nostre vite," ha aggiunto l'attrice. È un "momento difficile", ma lei augura al suo ex marito "tutto l'amore, la felicità e la gioia per la nuova fase della sua vita."

Martine McCutcheon e Jack McManus, un musicista, si sono incontrati a Londra all'inizio degli anni 2000. È stato "amore a prima vista". Si sono sposati sul Lago di Como in Italia nel 2012. Il loro figlio è nato nel 2015.

Due settimane fa lo ha elogiato

Due settimane prima, McCutcheon ha condiviso foto di vacanza sulla sua storia e ha scritto: "Nessuna nuvola in vista". Ha anche celebrato il 40° compleanno di Jack con un post Instagram commovente e numerose foto della loro relazione. "Sai che ti amo più di qualsiasi cosa", ha scritto tra le altre cose, ma ha anche fatto riferimento a un "nuovo capitolo" allora.

Nel suo post Instagram per il compleanno di Jack, Martine ha espresso il suo amore e ha accennato a un possibile nuovo capitolo, forse suggerendo che era consapevole della separazione imminente. Nonostante ciò, solo due settimane dopo ha annunciato la loro separazione sulla sua storia di Instagram.

Despite the separation, Martine emphasized in her statement that both she and Jack remain fully committed to their son's well-being, demonstrating a level of understanding and cooperation during this challenging time.

