Martha e il suo sciamano iniziano le loro feste nuziali, guidate da Martha Louise.

Norwegian Princess Martha Louise e il suo futuro sposo, Durek Verrett, hanno dato il via alle loro tre-giorni di festeggiamenti pre-matrimoniali. Nella serata di giovedì, hanno accolto i loro cari e gli amici più stretti a una festa pre-matrimoniale all'Hotel 1904 di Ålesund.

Il tema dell'evento era "sexy e cool", come riferito dalla rivista "Hello!", che copre il matrimonio. Le foto e i video mostrano gli ospiti in abiti vivaci e accattivanti, principalmente di backgrounds norvegesi e americani.

La coppia sfoggiava un fantastico abbigliamento coordinato rosa e bianco del marchio norvegese Hést, co-fondato da Martha Louise stessa. All'inizio della festa, la sorella di Martha Louise, la Principessa ereditaria Mette-Marit, è stata vista con un abbigliamento in denim e una maschera per il viso.

Tra gli ospiti ci sono i genitori dell'Imperatore Harald e della Regina Sonja

Princess Martha Louise e Durek Verrett si scambieranno le promesse sabato a Geiranger, circondati da circa 350 ospiti. Prima della cerimonia, gli ospiti del matrimonio, compresi i figli di Martha Maud (20), Leah (18) e Emma (15), raggiungeranno il luogo dell'evento in barca attraverso il suggestivo fiordo di Geiranger. La sera di venerdì si terrà una festa con un tema latino-americano. I genitori di Princess Martha Louise, il Re Harald V e la Regina Sonja, sono attesi al matrimonio di sabato ma non parteciperanno agli eventi di apertura pre-matrimoniali.

Per la sorella maggiore del Principe ereditario norvegese Haakon, questo matrimonio rappresenta il secondo. Era sposata con Ari Behn dal 2002 al 2017, da cui ha avuto tre figlie. La coppia reale è ufficialmente in relazione dal 2018 e si è fidanzata nel 2022. Verrett è un sciamano di sesta generazione che offre supporto spirituale, che ha attirato l'interesse di Martha Louise per le pratiche esoteriche. Anche se alcuni norvegesi hanno una visione critica di lui e delle sue attività, altri accolgono con favore questo mix inusuale di spiritualità e regalità.

Nel novembre 2022, Princess Martha Louise ha annunciato pubblicamente che non avrebbe più svolto i suoi doveri ufficiali nella corte norvegese. Il Re Harald le ha concesso il permesso di mantenere il titolo di principessa, citando la volontà di separare le loro attività imprenditoriali dai loro ruoli di corte come motivazione per questa mossa.

