- Martedì caldo, mercoledì temporale

Dopo un martedì con un avviso ufficiale di caldo estremo, i residenti della Turingia possono aspettarsi un po' di sollievo nei prossimi giorni. Dal mercoledì pomeriggio, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede pioggia e temporali per le regioni della Turingia. Sono possibili anche forti piogge e raffiche di vento, ha detto un portavoce del DWD. In precedenza, le temperature del mercoledì hanno raggiunto i 33 gradi.

Il martedì potrebbe segnare il picco del caldo estivo, con temperature fino a 35 gradi, secondo il portavoce del DWD. Dopo i temporali del mercoledì, le temperature dovrebbero diminuire leggermente, oscillando tra i 26 e i 30 gradi. Sono ancora possibili piogge il giovedì. Il venerdì dovrebbe essere adatto per una visita in piscina, con i meteorologi che prevedono periodi di sole più lunghi e solo una leggera possibilità di pioggia. Per il weekend, gli esperti prevedono più nuvole e un significativo calo delle temperature.

Le piogge previste per il mercoledì dovrebbero anche migliorare la situazione nei boschi della Turingia: attualmente c'è principalmente un rischio medio-alto di incendi boschivi lì. Il secondo livello più alto di allarme, il livello 4, è in vigore per l'Ufficio Forestale di Weida nell'est della Turingia e per l'Ufficio Forestale di Heldburg nel sud della Turingia, secondo una panoramica dell'autorità forestale statale. A questo livello, le aree pubbliche per barbecue e i camini possono essere chiusi temporaneamente. Il livello di pericolo medio, il livello 3, è in vigore per quasi tutta la restante Turingia. Ci sono cinque livelli di allarme per gli incendi boschivi in Turingia.

Despite the heat warning on Tuesday, temperatures are anticipated to reach a peak of 35 degrees. The relief from the heat is expected after the Wednesday thunderstorms, with temperatures dropping to between 26 and 30 degrees.

Leggi anche: