Marta Kauffman, co-creatrice di "Friends", è "imbarazzata" per la sua mancanza di diversità

La co-creatrice della serie comica di successo ha dichiarato al Los Angeles Times di aver inizialmente pensato che le persone avessero ingiustamente preso di mira la sitcom per la sua mancanza di diversità, ma ha spiegato di aver "imparato molto negli ultimi 20 anni".

"Ammettere e accettare la colpa non è facile", ha detto la Kaufman. "È doloroso guardarsi allo specchio. Mi vergogno di non aver saputo fare di meglio 25 anni fa".

"Friends, andato in onda dal 1994 al 2004, è stato interpretato da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. La serie è stata criticata per la mancanza di personaggi di colore.

Nel 2020, Schwimmer ha dichiarato al Guardian di essere "molto consapevole del mio privilegio di maschio bianco eterosessuale" e ha detto che "Friends" è avvenuto in un periodo "pre-woke", quando la storia non era così inclusiva.

Forse dovrebbe esserci un "Friends" tutto nero o un "Friends" tutto asiatico", ha detto Schwimmer, che ha interpretato Ross per 10 stagioni. "Ma ero ben consapevole della mancanza di diversità e per anni mi sono battuto affinché Ross frequentasse donne di colore. Una delle prime fidanzate che ho avuto nello show era una donna asiatica-americana, e in seguito ho frequentato donne afroamericane. È stata una spinta molto consapevole da parte mia".

Questo non è piaciuto ad alcuni che hanno fatto notare che la commedia con un cast tutto nero "Living Single" è andata in onda dal 1993 al 1998 (precedendo "Friends" di un anno) e, come "Friends", era incentrata su sei giovani adulti e sulle loro vite intrecciate a New York City.

La Kauffman, che ha creato "Friends" insieme a David Crane, ha dichiarato al Los Angeles Times di aver compreso meglio il razzismo sistemico negli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd e di conseguenza le lamentele per lo show.

Questo l'ha spinta a promettere 4 milioni di dollari alla sua alma mater, l'Università Brandeis di Boston, per l'istituzione di una cattedra di dotazione nel dipartimento di studi africani e afroamericani della scuola.

Da quando è stata annunciata la dotazione, la Kauffman ha detto di aver ricevuto "solo amore".

"È stato incredibile. In un certo senso mi ha sorpreso, perché non mi aspettavo che la notizia si diffondesse così tanto", ha detto. "Ho ricevuto una marea di e-mail, messaggi e post che non hanno fatto altro che sostenermi. Ho ricevuto un sacco di 'Era ora'. Non in senso cattivo. È solo gente che riconosce che era atteso da tempo".

Fonte: edition.cnn.com