- Mars Saibert tornerà presto.

Ritorno Musicale a "Sotto di Noi": L'attore Mars Saibert (46), che ha detto addio al suo ruolo di Mars Sommer della Schillerallee nell'agosto 2010, tornerà presto nella serie di RTL. Il canale ha annunciato questa notizia il lunedì. I fan possono aspettarsi un ricongiungimento con l'attore e musicista nell'episodio 7452 del 9 settembre.

Quasi 15 anni fa, il suo personaggio è partito per un tour negli Stati Uniti con la sua band. Quest'autunno, Mars farà visita ai suoi vecchi amici Easy (interpretato da Lars Steinhoff, 38) e Paco (interpretato da Milos Vukovic, 43) al "Sotto di Noi". Tuttavia, sembra ci siano altri motivi per il suo ritorno alla Schillerallee. "Sotto di Noi" va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30 su RTL e è disponibile in streaming in qualsiasi momento tramite RTL+.

"Sotto di Noi": Ritorno come "Viaggio nel Tempo"

Saibert descrive il suo ritorno nella serie di RTL come "un viaggio nel tempo". Ha annunciato personalmente il suo ritorno a "Sotto di Noi" a un incontro con i fan a Colonia-Ossendorf il lunedì e ha tenuto un concerto con la sua band di rock IHR. Sulla pagina Instagram della serie, promette ai suoi fan: "Mars è tornato. Tornato nella Schillerallee. Vecchie conoscenze, nuovi volti. I miei primi giorni di riprese sono dietro di me. Si sente dannatamente bene, si sente un po' come prima, ed è anche un po' come prima". Perché esattamente il suo personaggio sia tornato rimane un mistero.

Mars Saibert è stato aggiunto al cast principale di "Sotto di Noi" dopo un'apparizione come guest star nell'estate del 2004. È stato visto come Martin "Mars" Sommer dall'agosto 2005 al settembre 2010.

