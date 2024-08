- Mars compra Pringles per 36 miliardi di dollari.

Il conglomerato alimentare statunitense Mars, Incorporated sta per acquisire la società alimentare Kellanova. Gli azionisti di Kellanova quotata in borsa riceveranno $83,50 per azione, secondo le dichiarazioni corrispondenti di entrambe le società. Il volume totale della transazione, comprese le passività, ammonta a $35,9 miliardi, ovvero circa €32,57 miliardi.

Mars è noto in Germania per marchi come Airwaves e Wrigley's Extra chewing gum, barrette di cioccolato (Mars, Snickers, Bounty), cibo per animali (Whiskas, Chappi) e alimenti di base come il riso (Uncle Ben's) e piatti di pasta (Mirácoli). La società, che impiega oltre 150.000 persone, ha registrato ricavi di oltre €45 miliardi nel 2023. I consumatori riconoscono Kellanova per marchi come Pringles e Kellogg's. Secondo la dichiarazione, la società ha generato un fatturato netto di circa €11,8 miliardi nel 2023, opera in circa 180 paesi e impiega circa 23.000 persone.

La transazione include tutti i marchi, gli asset e i segmenti aziendali di Kellanova. L'accordo di acquisto è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione della società. L'acquisizione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Kellanova, tra le altre condizioni, e si prevede che sarà completata nel primo semestre del 2025. Gli analisti non si aspettano problemi significativi con le autorità antitrust, poiché i prodotti hanno un limitato sovrapporsi.

L'espansione di Mars nel settore dei beni di consumo prosegue con l'acquisizione di Kellanova, nota per marchi come Pringles e Kellogg's. Dopo l'accordo, il portafoglio di beni di consumo di Mars crescerà notevolmente, comprendendo un'ampia gamma di prodotti come snack e cereali.

