Marrakesh ePrix: Jerome D'Ambrosio vince un thriller mentre le BMW si ritirano

Il Paese nordafricano ospita la più grande centrale solare a concentrazione del mondo - il complesso Noor brilla ai margini del deserto del Sahara - e prevede di fornire elettricità a più di un milione di persone.

Anche la Formula E sta guidando la carica globale per l'energia rinnovabile e nella città marocchina di Marrakesh, dalle mura rosse, c'è stata un'altra dimostrazione di energia elettrica nella seconda gara della nuova stagione.

Una gara avvincente è stata vinta da D'Ambrosio, che ha ereditato la vittoria per Mahindra Racing e la leadership del campionato, dopo che la BMW i Andrettis di testa si è scontrata nel finale.

Il pilota belga si è fatto strada fino al terzo posto dal 10° in griglia e si è difeso con grande abilità per vincere la sua terza gara, ma la prima su questo circuito. Le due precedenti vittorie di D'Ambrosio sono arrivate solo dopo la squalifica del rivale Lucas Di Grassi.

"Questa è una vera vittoria", ha dichiarato un estasiato D'Ambrosio all'emittente ufficiale. "Ho lottato duramente per ottenerla e sono davvero felice.

"Sono qui dall'inizio [della serie] e ho lottato per essere in questa posizione. L'anno scorso abbiamo avuto momenti difficili e sono felice di poter ripagare la squadra in questo modo".

I compagni di squadra dell'Envision Virgin Racing, Robin Frijns e Sam Bird, hanno conquistato gli altri gradini del podio.

Bird aveva conquistato la pole position, nonostante i danni riportati dalla vettura in seguito a un bizzarro incidente ai box, ma si è classificato terzo.

Il campione in carica Jean-Eric Vergne si è schierato accanto a Bird in prima fila, ma ha avuto troppa fretta in partenza.

Il francese ha toccato l'auto di Bird ed è andato in testacoda, finendo poi in fondo allo schieramento, prima di recuperare la quinta posizione.

Bloccato

Le BMW i Andretti bianche e blu erano serenamente in testa alla gara a 10 minuti dalla fine, finché i compagni di squadra si sono scontrati alla prima curva.

Alexander Sims, che stava inseguendo il leader Antonio Felix da Costa, ha tentato un passaggio all'esterno, ma entrambe le auto si sono bloccate e il pilota portoghese è finito contro il muro.

Il popolare Da Costa, che aveva vinto l'apertura della stagione in Arabia Saudita, è saltato fuori dall'auto e ha dovuto assistere incredulo al resto della gara da bordo pista.

"Prima di tutto mi scuso con la squadra, mi dispiace", ha detto Da Costa. "Alex è stato fantastico oggi, io ho commesso un errore.

"Abbiamo lottato, mi sono bloccato e di conseguenza si è bloccato anche lui. Penso che avrei dovuto lasciargli la gara prima, ad essere sincero".

Sims ha aggiunto: "È stata una sfortuna enorme finire così. Tutti abbiamo commesso degli errori. Sentivo di dover fare una mossa, ma il modo in cui l'abbiamo fatto è stato sbagliato".

Con questa vittoria, D'Ambrosio ha guadagnato 12 punti di vantaggio su Da Costa e Vergne, con 11 gare ancora da disputare.

Le ex reclute della quinta stagione della Formula 1 hanno di nuovo faticato ad avere un impatto sulle strade di Marrakech.

Felipe Massa è stato ostacolato da problemi tecnici e ha concluso al 18° posto, Stoffel Vandoorne si è classificato in fondo allo schieramento mentre Pascal Wehrlein si è ritirato al suo debutto dopo essere stato etichettato nel giro iniziale.

L'opportunità di fare ammenda si presenterà tra due settimane, quando la Formula E tornerà sulle strade di Santiago del Cile il 26 gennaio.

