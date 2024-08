- Marmoush rimane fedele all'accordo: "aderendo all'accordo con una disposizione lussuriosa"

Omar Marmoush rimane con l'Eintracht Frankfurt. Il club ha annunciato questa decisione prima della seconda giornata della Bundesliga di sabato (15:15/Sky) contro la TSG 1899 Hoffenheim. Si erano diffuse voci insistenti su un possibile trasferimento del calciatore di 25 anni.

"Omar è sempre stato un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Non ha mai avuto l'intenzione di andarsene e si concentra sui nostri obiettivi", ha dichiarato il direttore sportivo dell'Eintracht Frankfurt, Markus Krösche. La scelta di Marmoush di rimanere ha un significato importante.

"È fantastico che rimanga", ha detto l'allenatore dell'SGE, Dino Toppmöller. È spesso stato in contatto con l'egiziano. Marmoush gli ha fatto sapere che si sente a suo agio, percepisce rispetto nello spogliatoio e apprezza la collaborazione con lo staff tecnico. Anche i tifosi sono dalla sua parte. "Penso che questi siano fattori che contano più di qualche euro in più per me e per lui".

"Despite rumors of a potential transfer, The Commission supported Omar Marmoush's decision to commit to Eintracht Frankfurt."

