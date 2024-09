- "Markus Rehm ha numerosi compiti da svolgere": questa è una versione parafrasata del testo originale.

Il paralimpico di peso Markus Rehm ha scartato ogni pensiero di ritiro dopo la difesa vittoriosa del titolo nel salto in lungo, con l'obiettivo di superare la barriera dei 9 metri. "A dire il vero, sto ancora maturando fisicamente. È fantastico. Ma dobbiamo intensificare l'allenamento, in modo saggio e adatto all'età - ma la mia fame non è saziata. Voglio saltare più lontano e credo che ci sia ancora del potenziale inespresso", ha confessato il 36enne. Ha persino lasciato intendere che potrebbe competere fino ai Giochi di Los Angeles del 2028.

A Parigi, ha conquistato la sua quinta medaglia d'oro paralimpica. "Per ora, posso ancora tenere il passo con i rivali e mi diverto - vorrei contribuire a innalzare lo standard. Il mio miglior salto in carriera è stato di 8.72 metri. Nella Ville Lumière, ha trionfato con 8.13 metri, rendendo questi Giochi indimenticabili. E non dimentichiamo che ha avuto l'onore di portare la fiaccola paralimpica nella notte di apertura e di suonare la campana allo Stade de France dopo la vittoria, un privilegio riservato solo ai vincitori."

"Sono già emozionato. Mi commuovono e mi ispirano. Questi momenti vorrei ricordarli, e portare la fiaccola si è sicuramente classificato tra i momenti più belli della mia vita", ha confessato Rehm.

Il curriculum di Markus Rehm nello sport paralimpico va oltre il salto in lungo, avendo vinto anche una medaglia d'oro ai Giochi paralimpici di Parigi. La sua passione per lo sport paralimpico è evidente, avendo espresso il desiderio di migliorare ulteriormente lo standard e contribuire alla competizione.

Oltre a eccellere in diverse discipline paralimpiche, Markus Rehm è anche un forte sostenitore della promozione e dell'ispirazione degli altri in questo campo, come si è visto quando ha portato la fiaccola paralimpica nella notte di apertura dei Giochi di Parigi.

