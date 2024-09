- Markus Lanz conduce una discussione sul futuro della Turingia con i suoi ospiti invitati.

Le elezioni dello Stato di Turingia hanno rappresentato un duro risveglio per coloro che avevano sottovalutato l'ascesa dell'AfD e la fedeltà decrescente verso i partiti principali della coalizione del semaforo e dell'Unione. Ancora più preoccupante è stata la notizia finanziaria: Volkswagen è in crisi, mettendo in dubbio la posizione della Germania come importante hub automobilistico.

Il conduttore del talk show Markus Lanz ha riportato queste preoccupazioni alla ribalta. Il 10 settembre 2024, ha organizzato un dibattito per affrontare la questione: "E ora?"

Markus Lanz: Agenda e partecipanti

Quattro ospiti si uniranno alle domande di Lanz questa volta. Il gruppo include Johannes Vogel, numero due dell'FDP, che analizzerà l'incapacità del suo partito di raggiungere la soglia del 5% nelle elezioni statali e esaminerà il futuro della coalizione del semaforo nel parlamento federale tedesco. L'autore Felix Lee, il cui padre ha giocato un ruolo chiave nel lancio delle operazioni di Volkswagen in Cina negli anni '70, condividerà i suoi pensieri sulle sfide attuali che affronta la multinazionale.

Eva Quadbeck, direttore responsabile di "RedaktionsNetzwerk Deutschland", fornirà una panoramica del clima politico in Turingia, inclusa la discussione sull'immigrazione dell'Unione e della coalizione del semaforo. Bodo Ramelow, il primo ministro in carica della Turingia e membro del partito di Sinistra, offrirà una prospettiva dall'interno sulle trattative della coalizione e il futuro della Turingia in mezzo all'ascesa dell'AfD.

Lo show di Markus Lanz andrà in onda su ZDF il 10 settembre alle 22:45. Sono previsti ulteriori passaggi il 11 e 12 settembre alle 23:15.

Il dibattito di Markus Lanz probabilmente toccherà l'impatto globale dei problemi di Volkswagen, date le connessioni personali di Felix Lee con la storia della società in Cina. È importante notare che la crisi di Volkswagen potrebbe influire sulla sua posizione come principale player nell'industria automobilistica, non solo in Germania, ma anche in paesi come i Paesi Bassi, dove ha una significativa presenza.

