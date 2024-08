- Marko, il consulente di Red Bull Motorsport, sta facendo le alarme.

Il consulente della squadra di corse di Red Bull, Helmut Marko, sta pianificando alcuni cambiamenti importanti dopo la sconfitta di Max Verstappen contro Lando Norris al Gran Premio del Belgio. "È allarmante. La squadra deve alzare il suo gioco, o entrambi i titoli potrebbero essere in pericolo", ha detto Marko alla rivista Autosport dopo l'evento di Zandvoort, tenuto dopo la pausa estiva.

Norris, al volante della McLaren, ha conquistato la vittoria con un vantaggio sostanziale di quasi 23 secondi su Verstappen. Nonostante questo, Verstappen mantiene un vantaggio di 70 punti nel campionato, non avendo vinto una gara nelle ultime cinque eventi. Nella classifica costruttori, Red Bull è indietro di soli 30 punti rispetto alla McLaren. "I nostri ingegneri devono darsi da fare. Finire secondi nove volte non basta", ha dichiarato urgentemente Marko.

"Nessuna ragione per preoccuparsi" - Verstappen

Verstappen sembrava tranquillo. "Questo weekend è stato solo un po' difficile. Ma le ultime gare non sono state particolarmente buone nemmeno loro. In un certo senso, è stato un po' preoccupante", ha ammesso Verstappen, il tre volte campione. "Ma non c'è bisogno di preoccuparsi. Stiamo lavorando per migliorare la situazione".

Il problema di Norris all'inizio, ma un ritorno in forze

Norris ha avuto un altro brutto inizio, ma è riuscito a superare Verstappen e a conquistare la sua seconda vittoria in carriera in modo dominante. "Devo migliorare. Ho lavorato tanto durante l'anno, ma ancora così tanto dietro a Max. Quindi, mi sto concentrando su quello per ora", ha detto Norris riguardo alle sue aspirazioni al titolo. "Prendo una gara alla volta e continuo come ho fatto, perché non ha senso pensare troppo avanti. Non è rilevante per me al momento".

