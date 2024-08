Marketa Vondrousova perderà l'US Open dopo un intervento alla spalla.

La difesa del titolo di Wimbledon della 25enne è giunta a una fine inaspettata nel primo turno contro Jessica Bouzas Maneiro lo scorso luglio, e Vondrousová ha rivelato di avere problemi alla spalla da un po' di tempo.

"Non c'era altra scelta che sottoporsi a un intervento chirurgico", ha annunciato su Instagram. "L'operazione è stata un successo e presto inizierò la riabilitazione".

"Ci vediamo presto di nuovo in campo, in forma e in buona salute".

Vondrousová, che ha raggiunto la finale del Roland Garros nel 2019, è arrivata ai quarti di finale dello US Open lo scorso anno - il suo miglior risultato a New York. Tuttavia, è scivolata al 22° posto nel ranking mondiale dal suo miglior piazzamento di sempre, il 6° posto, a causa della sua incapacità di difendere i suoi punti a Wimbledon.

Si tratta del primo caso dal 1994, quando Steffi Graf fu sconfitta da Lori McNeil, in cui il campione in carica di Wimbledon viene eliminato al primo turno.

Lo US Open si terrà dal 26 agosto all'8 settembre.

Nonostante i problemi alla spalla, Vondrousová rimane appassionata di tennis e, dopo il recupero, si prefigge di tornare in campo per dimostrare il suo valore.

