Mark Zuckerberg regala una statua a sua moglie

Chi non sarebbe felice di vedere la propria immagine ingrandita?! E di un turchese, poi! Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha appena fatto un regalo simile alla moglie Priscilla Chan sotto forma di una statua torreggiante. Ma cosa potrebbe fare con i suoi soldi?

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha fatto un regalo oversize alla moglie Priscilla Chan: ha fatto fare una statua di lei che sembra proprio Chan. Zuckerberg ha condiviso una foto della moglie davanti all'opera d'arte in un giardino su Instagram.

La scultura torreggia sulla sua controparte umana, il suo corpo è turchese e avvolto in un velo argenteo. "Ripropongo la tradizione romana di commissionare statue della propria moglie", ha scritto il 40enne. Tuttavia, non ha specificato quale tradizione intendesse. Nell'antica Roma, gli dei, i governanti e gli eroi erano soggetti popolari per le statue.

La 39enne in carne e ossa, però, indossa un accappatoio rosa e tiene in mano una tazza altrettanto turchese della statua. Chan ha condiviso anche la foto sulla sua storia di Instagram, scrivendo "Non puoi perdermi ora!". L'artista Daniel Arsham, che ha creato la scultura, ha pubblicato la foto anche sul suo account Instagram.

Dalla bunker alla barca a vela

"Volevo fare una scultura di lei da anni e quando si è presentata l'opportunità di lavorare con Arsham, l'ho fatto", spiega Zuckerberg la collaborazione con l'artista. E aggiunge che cerca semplicemente "di mantenere un flusso costante di progetti creativi".

Oppure sta solo cercando modi per spendere i suoi soldi. Dopotutto, la fortuna di Zuckerberg è stimata intorno ai $180 miliardi. Lo scorso anno è stato riferito che stava costruendo un complesso di bunker su un'ampia tenuta alle Hawaii. Non molto tempo dopo, l'uomo più ricco del mondo si è trattato con una barca a vela da $300 milioni proprio prima del suo 40° compleanno il 14 maggio.

La statua di Priscilla Chan, creata dall'artista Daniel Arsham, l'ha resa parte delle coppie di celebrità con un tributo unico. Dopo il suo compleanno, Mark Zuckerberg ha acquistato anche una lussuosa barca a vela da $300 milioni, mostrando la sua ricchezza.

