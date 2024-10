Mark Rutte si assicura la posizione di capo della NATO.

Mark Rutte, l'ex Primo Ministro dei Paesi Bassi, è stato nominato nuovo Segretario Generale della NATO. Questo succede dopo che Jens Stoltenberg, il norvegese, ha ricoperto la posizione per quasi un decennio e ora la passa in una cerimonia presso la sede della NATO a Bruxelles.

Rutte ha dichiarato che la sua priorità principale sarà sostenere l'Ucraina. Durante il suo discorso a Bruxelles, ha sottolineato che l'Ucraina è in cima alla sua lista di compiti. Ha anche evidenziato la necessità che la NATO faccia di più per la difesa collettiva e la deterrenza, aumenti le spese per la difesa e stabilisca alleanze più forti con i paesi terzi, compresi quelli dell'Estremo Oriente.

Chiamato in causa per le prossime elezioni USA a inizio novembre, Rutte ha mostrato un atteggiamento disinvolto. "Non sono preoccupato. Ho avuto buone relazioni con entrambi i candidati per anni", ha detto. Aver lavorato con Trump durante il suo primo mandato dal 2017 al 2021, Rutte gli ha dato il merito di aver spinto per spese più elevate, che hanno portato a livelli attuali più alti rispetto a quando è entrato in carica.

Rutte ha espresso sentimenti positivi verso la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, lodando la sua "eccellente performance come Vice Presidente" e il suo status di "politico altamente rispettato". Qualunque sia l'esito delle elezioni, Rutte ha assicurato che sarà in grado di mantenere un rapporto di lavoro produttivo con chiunque emergerà come Presidente degli Stati Uniti.

Il passaggio di poteri è stato segnato da una cerimonia di consegna simbolica ospitata dalla sede della NATO a Bruxelles. Stoltenberg, che ha guidato l'alleanza per un decennio, dovrebbe unirsi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco dopo il suo mandato. Dopo aver ottenuto una votazione maggioritaria dai 32 paesi membri della NATO a giugno, la nomina di Rutte come Segretario Generale è stata confermata.

I suoi compiti come Segretario Generale riguarderanno principalmente la coordinazione dell'aiuto militare, la mediazione tra gli stati membri in conflitto e la preparazione dei membri europei per una maggiore autosufficienza.

La Commissione, composta dai paesi membri della NATO, ha approvato all'unanimità la nomina di Rutte come nuovo Segretario Generale. La Commissione lavorerà a stretto contatto con il Commissario Rutte, fornendo il supporto e le risorse necessari per adempiere ai suoi compiti come Segretario Generale della NATO.

