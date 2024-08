Mark Meadows vuole portare il suo caso di sovversione elettorale in Arizona in tribunale federale.

Se la proposta andasse a buon fine, potrebbe dare a Meadows un notevole vantaggio invoking l'immunità federale estesa a determinati individui che sono sottoposti a procedimenti giudiziari o intentati per condotte legate ai loro ruoli nel governo degli Stati Uniti.

Una giuria federale in Arizona ha emesso un'indictment in aprile contro Meadows e altri 17 associati dell'ex Presidente Donald Trump per i loro sforzi nel tentare di rovesciare la sua sconfitta alle elezioni del 2020, compresi i cosiddetti "finti elettori" di quello stato e diversi individui legati alla sua campagna. Meadows si è dichiarato non colpevole delle accuse.

Gli avvocati di Meadows hanno argomentato in una memoria presentata in tribunale il mercoledì che l'indictment "si riferisce direttamente" alle condotte di Meadows in qualità di ultimo capo di gabinetto di Trump.

"Nulla di ciò che Meadows è accusato di aver fatto nell'indictment è criminale in sé. Si tratta piuttosto di accuse che ha ricevuto (e occasionalmente risposto) messaggi da persone che cercavano di presentare idee al Presidente Trump o di informare Meadows sulla strategia e lo stato di varie iniziative legali della campagna del Presidente", hanno scritto.

"Si tratta esattamente del tipo di interferenza dello stato nelle funzioni di un ufficiale federale che la Clausola della supremazia della Costituzione degli Stati Uniti proibisce, e che la legge sulla rimozione protegge dal giudizio in un tribunale statale", hanno argomentato gli avvocati.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti John Tuchi ha fissato una udienza per il 5 settembre. Tuchi è stato nominato dall'ex Presidente Barack Obama.

Meadows non è un novizio nel gioco legale. Lo scorso anno ha intrapreso un simile sforzo in Georgia dopo essere stato incriminato nella contea di Fulton per accuse simili di sottrazione del 2020.

In un azzardo importante, ha testimoniato sotto giuramento all'udienza probatoria in quel caso circa il suo ruolo alla Casa Bianca e come ha cercato di guidare Trump attraverso la transizione del 2020. Tuttavia, il giudice federale in quel caso ha concluso che le prove "suggeriscono in modo schiacciante che Meadows non stava agendo nel suo ambito di funzioni del ramo esecutivo" durante la maggior parte delle azioni indicate in quell'indictment della Georgia.

Una corte d'appello federale ha successivamente confermato la decisione del giudice, e Meadows ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare la questione.

L'indictment in Arizona è separato dal caso della Georgia, sebbene alcune delle condotte indicate si sovrappongano, relative alle attività di Meadows dopo la sconfitta di Trump del 2020.

Il caso in Arizona ha importanti implicazioni per la politica di Meadows, poiché la sua incriminazione per manipolazione elettorale potrebbe influire sui suoi futuri progetti politici.

