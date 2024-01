Mark Meadows chiede alla corte d'appello di riconsiderare il suo tentativo fallito di trasferire il caso di sovversione elettorale in Georgia alla corte federale

Il mese scorso, un collegio di tre giudici della Corte d'Appello dell'11° Circuito degli Stati Uniti ha stabilito all'unanimità che Meadows non poteva trasferire il suo caso alla corte federale perché la condotta oggetto dell'accusa contro di lui non era correlata ai suoi doveri ufficiali di capo dello staff.

Ora Meadows chiede alla corte d'appello di riesaminare il caso en banc, il che significa che il caso sarà esaminato dall'intera corte. Se la corte dovesse rifiutare di riesaminare il caso, Meadows potrebbe appellarsi alla Corte Suprema degli Stati Uniti per la decisione del mese scorso.

"La decisione della giuria è profondamente sbagliata - sfida il testo, i precedenti e il buon senso - e profondamente consequenziale", hanno scritto gli avvocati di Meadows in un documento depositato martedì sera.

"Mentre i tribunali si dibattono sulla possibilità di rimuovere le compagnie di tabacco e le assicurazioni sanitarie, un capo di gabinetto della Casa Bianca che affronta l'incriminazione di un procuratore locale sulla base di azioni compiute nell'ala ovest non dovrebbe essere una questione di poco conto", hanno scritto gli avvocati.

Spostando il caso in un tribunale federale, Meadows potrebbe ottenere l'archiviazione delle accuse invocando l'immunità federale estesa a determinati individui che vengono perseguiti o citati in giudizio per comportamenti legati al loro ruolo di governo degli Stati Uniti.

