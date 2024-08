Marius Müller-Westernhagen si ritira da altre esibizioni.

Il tour "75 Live" di Marius Müller-Westernhagen non sta andando come previsto. Ancora una volta, il musicista ha dovuto cancellare due concerti "su ordine del medico". Si tratta del quarto e quinto show annullati del suo tour di anniversario.

Dopo la cancellazione dei concerti a Mönchengladbach e Coburg, Müller-Westernhagen ha dovuto annullare ulteriori esibizioni. Un concerto previsto per sabato a Dresda, nonché uno in programma per il 27 agosto a Halle an der Saale, sono stati cancellati. Lo ha annunciato su Instagram ufficiale dell'artista.

Müller-Westernhagen sta ancora lottando con un "infezione virale ricorrente" e i suoi medici gli hanno consigliato di continuare a riposare.

Non ci saranno date di recupero per Dresda e Halle. I biglietti già acquistati possono essere rimborsati presso il punto vendita. "L'artista, la direzione e i promoter esprimono le loro scuse e sperano nella comprensione dei fan", si conclude la dichiarazione.

Molti fan hanno risposto con comprensione alla cancellazione per motivi di salute. Tuttavia, alcuni hanno espresso la loro frustrazione nei commenti di Instagram per l'assenza di date di recupero.

Tre concerti rimasti

Il resto del tour "75 Live" di Müller-Westernhagen sembra essere immune. Il tour di anniversario per celebrare il 75° compleanno del leggendario icona del rock tedesco proseguirà il 30 agosto. Il musicista si esibirà sul palcoscenico del Loreley Open Air sul Reno. Ci sono altri tre concerti in programma, con il tour che si concluderà il 7 settembre a Rostock.

La cancellazione dei concerti di Dresda e Halle non è stata una sorpresa, poiché i medici di Müller-Westernhagen avevano già escluso il concerto di Coburg previsto per venerdì. Sembra che tenere il concerto a Dresda il giorno successivo si sia rivelato un po' troppo ottimistico.

Il tour "75 Live" non è stato esattamente una passeggiata. Lo scorso maggio, un concerto è stato annullato all'ultimo minuto - ancora di più di questa volta. Müller-Westernhagen era già dietro le quinte della Schleyerhalle di Stoccarda quando è stato trattato dai medici.

Nonostante gli intoppi, i fan sono ancora ansiosi di assistere agli ultimi concerti del tour "75 Live" di Marius Müller-Westernhagen. I prossimi appuntamenti includono un concerto sul palcoscenico del Loreley Open Air il 30 agosto, un evento di spicco nella scena rock.

