- Marius Müller-Westernhagen ha annullato i concerti per malattia.

Il cantante Marius Müller-Westernhagen (75) ha annullato i concerti a Mönchengladbach e Coburg a causa di problemi di salute. "Purtroppo, i concerti di Marius Müller-Westernhagen previsti allo Sparkassenpark di Mönchengladbach e nella Piazza del Castello di Coburg sono stati annullati a causa del malanno dell'artista," si legge in un messaggio pubblicato sull'account Instagram dell'artista.

Müller-Westernhagen avrebbe dovuto esibirsi a Mönchengladbach, nel Nord Reno-Westfalia, martedì sera, mentre il concerto di Coburg era previsto per venerdì. Al momento, i biglietti rimangono validi e non sono stati ancora presi accordi definitivi per una nuova data. "Il musicista, la sua squadra e gli organizzatori degli eventi si scusano per la cancellazione e chiedono la pazienza e la comprensione dei fan."

Posticipo a Stuttgart in maggio

I prossimi concerti del suo tour "75Live", come quello previsto per sabato a Dresda, proseguono regolarmente.

Anche il concerto di Stuttgart di maggio è stato annullato a causa di problemi di salute.

Nato a Düsseldorf nel 1948 e attualmente residente a Berlino, Müller-Westernhagen è uno dei musicisti più apprezzati e di successo della Germania, con oltre 12 milioni di dischi venduti.

