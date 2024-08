- Marius Müller-Westernhagen annulla le esecuzioni aggiuntive

Recentemente, il musicista Marius Müller-Westernhagen (75) ha dovuto annullare i concerti a Mönchengladbach e Coburg a causa di problemi di salute - e la situazione si è ripetuta. I concerti a Dresda e Halle/Saale sono stati "annullati a causa della persistente malattia virale dell'artista, come raccomandato dai professionisti sanitari", come comunicato in un post su Instagram sulla pagina del cantante. Questi concerti non sono più disponibili sulla piattaforma Eventim dei biglietti.

Müller-Westernhagen avrebbe dovuto esibirsi a Dresda questo sabato (24 agosto) e a Halle martedì (27 agosto). Purtroppo, non ci saranno concerti rimandati.

Come indicato nel post di Instagram, il resto del tour "75 Live" non è influenzato da queste cancellazioni e proseguirà come previsto. I prossimi concerti includono il palcoscenico all'aperto di Loreley a St. Goarshausen, Neu-Ulm, Monaco e Rostock.

Nato a Düsseldorf nel 1948 e attualmente residente a Berlino, Müller-Westernhagen, con oltre 12 milioni di dischi venduti, è riconosciuto come uno dei musicisti più di successo della Germania. Alcuni dei suoi più grandi successi includono "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz", "Lass uns leben", "Freiheit" e "Sexy".

