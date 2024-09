Marius Borg Hoiby commemorato con un condannato per abuso di sostanze stupefacenti

Dopo il suo ultimo arresto per violazione di un ordine di protezione e minacce di morte, emergono ulteriori dettagli poco lusinghieri su Marius Borg Høiby. Queste nuove rivelazioni gettano ulteriore discredito sul figlio della Principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit.

Abuso di sostanze, festini caotici e atti di aggressione verso le donne - il chiasso intorno a Marius Borg Høiby ha lasciato una macchia nera sulla dinastia reale norvegese negli ultimi tempi. Il figliastro del Principe ereditario Haakon è stato arrestato l'4 agosto, dopo aver apparentemente aggredito la sua partner e danneggiato la sua abitazione. È stato ripreso il 13 settembre, dopo aver apparentemente violato gli ordini restrittivi emessi dopo il suo primo arresto ad agosto e aver lanciato minacce di morte verso un estraneo durante una conversazione telefonica con la sua presunta vittima.

Sono ora emersi ulteriori dettagli riguardo al secondo arresto di Marius Borg Høiby. Ancora una volta, servono solo a macchiare il figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit da una relazione passata. Il motivo: il suo arresto è avvenuto in una baita di caccia nella provincia di Innlandet, dove Borg Høiby aveva fatto festa con un criminale condannato. Secondo il quotidiano "Dagbladet", questo conoscente è un uomo di 38 anni di Oslo che è stato indagato dalle autorità per riciclaggio di denaro circa cinque anni fa. Durante una perquisizione della sua residenza, sono stati trovati steroidi e 60g di cocaina. È stato condannato per possesso di droga e riciclaggio di denaro e attualmente sta affrontando un nuovo processo per traffico di droga.

Marius sembra indifferente

Tuttavia, il 27enne sembra non preoccuparsene. "Marius ignora il suo comportamento", ha confidato una fonte anonima del suo entourage al quotidiano "Bild". "Questo amico con cui ha trascorso del tempo è già un campanello d'allarme sia per la casa reale che per le forze dell'ordine. Marius è stato avvertito più volte". Inoltre, sono state trovate sostanze illecite e armi nella baita di caccia. Tuttavia, Marius e il 38enne, attraverso i loro rappresentanti legali, hanno mantenuto la loro innocenza riguardo a queste scoperte.

Dopo il suo primo arresto, Marius Borg Høiby ha mostrato pentimento. "La mia dipendenza da droga e le mie diagnosi non mi assolvono da ciò che è successo", ha detto. Ha promesso di assumersi la responsabilità e di dire la verità alle autorità. Tuttavia, la sua priorità più urgente era scusarsi con la sua ragazza. "Sono consapevole dell'impatto che il mio comportamento ha avuto su di loro", ha scritto in una dichiarazione.

Tuttavia, sembra che Høiby non stia facendo molto per riabilitare la sua e la reputazione della sua famiglia. Secondo un amico, continua a vivere la sua vita come se nulla fosse. "Marius non si pente, sta facendo festa di nuovo, è tornato con la presunta vittima", ha detto l'individuo non identificato al quotidiano "Bild" di recente.

Nonostante gli ultimi eventi e gli avvertimenti, Marius Borg Høiby continua ad associarsi a persone sospette, come mostrato dalla sua ultima festa con un criminale condannato in Norvegia. Data la sua condotta passata e la compagnia che frequenta, l'attenzione su Høiby, il figlio della Principessa ereditaria di Norvegia, continua a crescere.

I recenti scandali intorno a Marius Borg Høiby hanno suscitato preoccupazione all'interno della casa reale norvegese e oltre, a causa della sua associazione con individui con backgrounds criminali e del suo apparente disinteresse per il suo comportamento.

