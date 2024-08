- Marius Borg Høiby ammette gravi accuse

Il figlio della Principessa ereditaria norvegese Mette-Marit (50), Marius Borg Høiby (27), ha parlato per la prima volta dieci giorni dopo il suo arresto con l'accusa di lesioni personali nei confronti della sua ragazza. In una dichiarazione dettagliata diffusa attraverso la NRK, la radiotelevisione norvegese, ha ammesso completamente le accuse. "È successo qualcosa durante il weekend che non avrebbe mai dovuto succedere", ha detto il 27enne.

Ha ammesso di aver causato lesioni personali e danneggiato proprietà in un appartamento mentre era sotto l'influenza di alcol e cocaina dopo una discussione. "Ho diversi problemi di salute mentale che mi hanno causato problemi fin da quando ero bambino e anche da adulto", ha spiegato Høiby. Aveva lottato con l'abuso di droghe per molto tempo e aveva seguito un trattamento per questo. Ora avrebbe ripreso e preso molto sul serio questo trattamento.

Tuttavia, ha sottolineato che i suoi problemi di droga non dovevano essere usati come scusa. Voleva essere ritenuto responsabile delle sue azioni e avrebbe fornito solo informazioni veritiere alla polizia. La sua ragazza non meritava quello che era successo quella notte. Voleva scusarsi con lei. Høiby si è anche pentito della pressione che i media hanno fatto sulla sua ragazza dopo l'incidente e del fatto che fosse inseguita dai fotografi e dai giornalisti. Era difficile per lui sopportarlo.

Il Principe ereditario Haakon parla di una "questione seria"

Voleva anche scusarsi con la sua famiglia, sapendo che le sue azioni avevano profondamente influenzato loro: "Quindi mi scuso con te, miei cari. Non avrebbe mai dovuto succedere, e assumo piena responsabilità delle mie azioni." È stato rilasciato anche un comunicato stampa dal legale della vittima. Dice che il loro cliente aveva atteso e sperato che Høiby ammettesse ciò che aveva fatto.

Marius Borg Høiby sarebbe stato preso in custodia temporanea dalla polizia la domenica scorsa dopo un incidente con una donna in un appartamento di Oslo. La polizia ha confermato alla rivista "Se og Hør" che era stato effettuato un arresto e un'accusa di lesioni personali. La persona non nominata è stata "in seguito rilasciata dalla custodia". La rivista scrive anche che la donna, che si dice abbia tra i 20 e i 30 anni, è stata portata in ospedale con una commozione cerebrale.

Il legale del 27enne, che proviene da una relazione antecedente al matrimonio di Mette-Marit con Haakon, ha poi confermato al "Dagbladet" norvegese che la persona in questione era Høiby. Il principe ereditario norvegese Haakon (51) ha poi detto, quando gli è stato chiesto del suo figliastro, che si trattava di una "questione seria". Tuttavia, pensava che fosse giusto non interferire nel caso. Ma era chiaro che anche questo lo aveva influenzato.

Il weekend a cui si riferisce nella dichiarazione di Marius Borg Høiby è quando è avvenuto l'incidente con la sua ragazza. Dopo il weekend, Høiby ha riconosciuto che era successo qualcosa di rimpi

Leggi anche: