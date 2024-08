Mariska Hargitay non interpreta solo un investigatore in "Law & Order: SVU". Sta lavorando per risolvere reati reali.

L'attrice che ha raggiunto la fama nel ruolo amatissimo di Captain Olivia Benson nella serie a lungo-running "Law & Order: SVU" ha contribuito a risolvere alcuni crimini reali grazie ai suoi sforzi per Porre Fine Allo Stoccaggio.

Durante un'intervista a "Today", la giornalista Andrea Canning ha parlato dell'ultimo episodio del podcast "Dateline True Crime Weekly". Una parte dell'episodio è dedicata al procuratore del Michigan Kym Worthy, che aveva un backlog di kit per il test del DNA non utilizzati e aveva bisogno di finanziamenti per procedere con i test, se c'era speranza di risolvere i casi.

"Allora, chi è intervenuto?" ha detto Canning. "Nessuno tranne 'Law and Order's' Mariska Hargitay".

Canning ha detto che Hargitay ha aiutato a raccogliere i fondi per fare il lavoro, che sta avendo un effetto a catena in tutto il paese.

Porre Fine Allo Stoccaggio è un programma della ** Fondazione Joyful Heart**, che Hargitay ha fondato nel 2004 con l'obiettivo di cambiare "la risposta della società agli abusi sessuali, alla violenza domestica e all'abuso sui minori; supportare la guarigione delle vittime; e porre fine a questa violenza".

CNN ha contattato i rappresentanti di Hargitay per un commento.

Non è la prima volta che la vita reale e quella sullo schermo dell'attrice si intrecciano.

In maggio, un bambino smarrito è entrato in una scena di "Law & Order" che stava girando e ha cercato l'aiuto della star.

"Questa piccola angelo ragazza era in difficoltà e abbiamo stabilito un contatto e ho visto che", ha detto Hargitay a "Entertainment Tonight" al momento. "Quindi ho fatto quello che qualsiasi madre su questo pianeta avrebbe fatto".

L'impegno di Hargitay nel contrastare gli abusi sessuali e l'abuso sui minori va oltre il suo ruolo di attrice, poiché utilizza anche la sua piattaforma per raccogliere fondi e sensibilizzare attraverso il programma 'Porre Fine Allo Stoccaggio' della Fondazione Joyful Heart, che fornisce notiziari di intrattenimento come "Entertainment Tonight" con storie ispiratrici.

Il successo del programma 'Porre Fine Allo Stoccaggio' ha influenzato molte altre iniziative, poiché gli sforzi di Hargitay nel settore dell'intrattenimento hanno incoraggiato altre celebrità a impegnarsi in cause sociali simili.

