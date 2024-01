Marion Hollins: La "It Girl" del golf che ha abbattuto le barriere

Il golf poteva essere uno sport spietato per le donne, soprattutto in un'epoca in cui i diritti delle donne erano fortemente limitati negli Stati Uniti.

Tuttavia, la Hollins è diventata una delle figure di spicco di questo sport nella prima metà del secolo scorso, con le sue impronte su alcuni dei campi più famosi d'America.

Da stella del golf amatoriale a elemento chiave nella creazione del campo più famoso del mondo, la sua ammissione nella World Golf Hall of Fame nel 2022 era probabilmente attesa da tempo.

Emily Chorba, membro del consiglio di amministrazione e storica del Pasatiempo, uno dei campi iconici che Hollins ha sviluppato e fondato, ritiene che sia stata molto più di una semplice sviluppatrice di campi da golf.

"Penso che sia diventata la It Girl", ha dichiarato Chorba alla CNN Sport. "Ma era anche un'influencer sociale molto prima degli strumenti dei social media di oggi.

"E lo faceva ai tempi [delle] lettere e dei telegrafi. Era una grande influencer e apparentemente molto divertente da frequentare. Era un'influencer sociale prima che questo fosse un termine vero e proprio".

Giocare

Nata nel 1892, i soldi non erano un problema per Hollins e la sua famiglia.

Suo padre, H.B. Hollins, lavorava a Wall Street, possedeva una società di brokeraggio ed era socio in affari di William K. Vanderbilt e J. P. Morgan.

Crescendo nella tenuta di famiglia a Long Island, la Hollins fu esposta a diversi sport.

Era un'abile cavallerizza e si cimentava in molti sport diversi, tra cui il nuoto, il tennis, la guida di auto da corsa e il golf. Chorba la descrive come un "maschiaccio" cresciuto con quattro fratelli.

Secondo David Owen, autore di "The Making of the Masters: Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigious Tournament" - Hollins era l'unica donna negli Stati Uniti con un handicap da polo maschile.

Anche se il patrimonio del padre andò in bancarotta nel 1913, ciò non sembrò ostacolare la fiorente carriera golfistica della Hollins.

Nello stesso anno si classificò seconda all'U.S. Women's Amateur. Otto anni dopo, finalmente, vinse il prestigioso torneo. All'epoca si trattava del più importante torneo di golf femminile.

In seguito, nel 1932, avrebbe capitanato la prima squadra statunitense alla Curtis Cup, il torneo biennale che vede affrontarsi le squadre di Stati Uniti e Gran Bretagna e Irlanda.

Ma un'esperienza del 1922, unita alla sua dedizione alla lotta per i diritti delle donne, fece nascere in lei l'interesse per lo sviluppo di campi da golf specificamente dedicati alle donne.

L'inizio

All'inizio del XX secolo, negli Stati Uniti le donne non avevano il diritto di voto. I diritti delle donne, in generale, erano pochi e poco diffusi.

Negli anni Venti, Hollins era socialmente attiva e marciava con le suffragette sotto lo striscione "Failure is Impossible", come racconta David Outerbridge - che ha sposato una nipote di Hollins - nel suo libro "Champion in a Man's World: The Biography of Marion Hollins".

Secondo Chorba, dopo che alla Hollins e ad alcune sue amiche fu negato l'ingresso in un golf club a causa del loro sesso, decisero di prendere in mano la situazione.

La donna ha deciso di creare un club di golf e tennis esclusivamente per le donne, un rifugio sicuro in cui potessero praticare lo sport che amavano al riparo da qualsiasi pregiudizio.

"È questo che credo abbia scatenato il suo interesse, perché qui si è battuta per il voto alle donne, negli anni '20", ha spiegato Chorba. "Nel 1920 le donne ottennero il diritto di voto, e lei partecipò all'azione di lobbying per questo. E quindi credo che sia stato questo a dare il via al suo percorso di progettazione di campi da golf, perché gli uomini dicevano: 'Oh, le donne non sono ammesse'".

Per prepararsi a sviluppare il suo primo campo, Hollins si è recata in missione nel Regno Unito. Armata di una macchina fotografica e di un piccolo equipaggiamento cinematografico, non solo acquisì conoscenze su come sviluppare un campo da golf e un apprezzamento dell'architettura, ma le fu anche presentato Ernest Jones, descritto da Owen come il "grande maestro di golf dell'epoca".

Così, quando tornò negli Stati Uniti con Jones al suo fianco, fu nominato capo professionista del suo primo campo: il Women's National Golf and Tennis Club.

Invece di allontanarsi dallo sviluppo del club, Hollins si occupò di tutto il processo. Lavorò a stretto contatto con l'architetto Devereaux Emmet, fu coinvolta anche nella ricerca e nell'acquisto del terreno, nel reperimento dei fondi necessari e nella supervisione della costruzione.

L'istituzione di un club di golf per sole donne nel 1923 fu un'impresa epocale, ma la Hollins era solo all'inizio.

I passi successivi

La prossima grande occasione per Hollins arrivò grazie a un incontro avvenuto qualche anno prima.

Aveva conosciuto Samuel Morse e, visto l'interesse di quest'ultimo per le capacità della Hollins, "una delle migliori venditrici che avesse mai conosciuto", dice Chorba, decise di offrirle un ruolo nel suo settore.

Uno dei sogni di Morse era quello di utilizzare la sua Del Monte Company per trasformare la penisola di Monterey in un polo golfistico, dove uomini e donne potessero venire a soddisfare la loro sete di questo bellissimo gioco.

Nel suo ruolo di direttore sportivo della Del Monte Company, Hollins introdusse diversi tornei, in particolare il Pebble Beach Championship for Women nel 1923, che attirò alcuni dei migliori golfisti dilettanti degli Stati Uniti.

Nel 1924, Hollins decise di imbarcarsi nella sua prossima grande impresa, per la quale avrebbe avuto bisogno dell'appoggio di Morse.

Propose il progetto di un "club esclusivo come quelli di Long Island", spiega Chorba, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Alla fine sarebbe diventato il Cypress Point Club, famoso in tutto il mondo.

"Vide la proprietà di Cypress Point e disse: "Sai, ci sono centocinquanta acri qui. Possiamo progettare un campo molto elegante", ha spiegato Chorba.

La ricerca e i dettagli sono stati tali che Morse ha deciso di riservare 150 acri per il progetto e di affidare il compito a Chorba. Assunse anche C.B. Macdonald e Seth Raynor come progettisti, soprattutto per il loro legame con il lavoro svolto con Hollins al Women's National.

Mentre Raynor morì prima di poter fare grandi progressi, Hollins si rivolse ad Alister MacKenzie per prendere il suo posto, una decisione che avrebbe dato i suoi frutti a entrambe le parti.

Lavorando fianco a fianco su ogni buca, MacKenzie e Hollins progettarono uno dei campi costieri più belli del Paese, il cui fiore all'occhiello è una delle buche più corte del campo.

La 16ª par-tre - che Owen descrive come "il più grande par-tre di tutto il mondo" - con il suo tee su una scogliera rocciosa a sinistra della clubhouse, che attraversa la baia fino a un green su un promontorio, ha ingannato molti giocatori per la sua posizione insidiosa.

"Non credo che nessuno avrà mai l'opportunità di costruire un altro campo come Cypress Point, perché non credo che in nessuna parte del mondo esista una combinazione così gloriosa di costa rocciosa, dune di sabbia, boschi di pini e cipressi", ha detto MacKenzie.

Tuttavia, dopo aver progettato uno dei campi più iconici di questo sport, il più grande progetto solitario di Hollins doveva ancora venire.

Di più

Ora che è uno sviluppatore di fama mondiale, Hollins vide l'opportunità di progettare qualcosa che non era mai stato fatto prima: un complesso sportivo/residenziale in Nord America.

Hollins non voleva solo creare un luogo dove le persone potessero divertirsi con il golf, ma voleva di più.

"Voleva avere un campo da golf, tennis, nuoto, equitazione, percorsi equestri, sentieri per gli sposi, ecc. e poi case intorno al campo da golf", ha spiegato Chorba.

E un giorno, mentre era a cavallo, si è imbattuta nel luogo perfetto a Santa Cruz.

Il finanziamento di Hollins per questo campo è arrivato grazie alla soffiata di un amico su una riserva petrolifera non ancora scoperta in California che, dopo che Hollins ha acquistato una quota, è aumentata drasticamente di valore, fornendole il denaro necessario per imbarcarsi in un progetto così ambizioso. Secondo Chorba, la sua partecipazione era di circa 50 milioni di dollari al giorno d'oggi.

Con le conoscenze sviluppate grazie ai suoi altri progetti, Hollins iniziò a lavorare. Assunse i fratelli Olmsted, una società di architettura del paesaggio, Thomas Church, un altro architetto del paesaggio, e gli architetti Clarence Tantau e William Wurste.

Ancora una volta fece sviluppare il campo a MacKenzie, anche se Chorba la descrive come "l'unica visionaria" del progetto Pasatiempo.

E fu la buona impressione che i suoi campi ebbero su un'altra leggenda del golf ad aprire le porte al coinvolgimento di Hollins in uno dei più grandi progetti di questo sport all'epoca.

Bobby Jones, il leggendario golfista dell'epoca, si trovava in California con poco da fare dopo una scioccante uscita anticipata da un torneo, così decise di giocare a Cypress Point.

Jones rimase molto colpito dal campo e fu invitato da Hollins - i due si erano incontrati per la prima volta e avevano giocato insieme durante un'esibizione all'East Lake di Atlanta nel 1924 - a giocare nella giornata inaugurale del Pasatiempo.

Giocando insieme ai colleghi campioni di golf Cyril Tolley e Glenna Collett-Vare e con MacKenzie che camminava al loro fianco, Jones ha avuto modo di vedere da vicino il Pasatiempo e di discutere dei suoi progetti futuri.

Durante il giro, hanno discusso del desiderio di Jones e Clifford Roberts di creare un "grande golf club dove gli US Open possano essere giocati nel Sud", ha spiegato Owen.

L'impatto di Pasatiempo fu tale che Jones e Roberts decisero di utilizzare molti dei metodi usati da Hollins - MacKenzie come sviluppatore e l'assunzione dei fratelli Olmstead per il paesaggio e il piano di sviluppo immobiliare - per il loro progetto.

Quel progetto divenne l'Augusta National.

Fare introduzioni

Grazie ai contatti creati da Hollins, Jones e Roberts avevano tutte le carte in regola per creare il campo da golf dei loro sogni.

Owen ha raccontato che i due avevano "sostanzialmente replicato la concezione di Pasatiempo" di Hollins per l'Augusta National, con "almeno un paio di dozzine di lotti residenziali, proprio intorno al campo, con vista sul campo, e la loro speranza era di venderli e di iscrivere 1.800 membri da tutto il mondo".

"Avrebbe avuto un percorso per gli sposi dove le persone avrebbero potuto andare a cavallo, ci sarebbero stati campi da tennis. Ci sarebbero stati due campi da golf, uno per uomini e uno per donne.

"Avrebbero abbattuto quella che oggi è la clubhouse da golf più immediatamente riconoscibile al mondo, probabilmente anche più del Royal and Ancient di St. Andrews, perché era una discarica, un relitto, e avrebbero costruito quello che volevano davvero, cioè questa gigantesca specie di villa del sud con un enorme spogliatoio per gli uomini e un enorme spogliatoio per le donne".

Nel 1929, tuttavia, gli Stati Uniti sperimentarono la peggiore crisi economica di sempre.

A causa del crollo di Wall Street e della Grande Depressione che ne seguì, non solo faticarono a suscitare interesse, ma dovettero anche accontentarsi di una versione "molto più piccola" dei loro progetti originali, dice Owen.

Jones e Roberts hanno lottato così tanto per il denaro che non sono riusciti a pagare a MacKenzie le sue parcelle, nonostante le avesse ridotte più volte. Anche quando morì, pochi mesi prima del primo Masters, MacKenzie era ancora in debito di denaro.

Inoltre, a causa dell'instabilità finanziaria del Paese all'epoca, MacKenzie aveva difficoltà a viaggiare dalla California alla Georgia per controllare i progressi del campo. Ed è qui che entrò in gioco Hollins.

MacKenzie si fidava a tal punto del giudizio di Hollins da inviarla al suo posto per valutare i progressi compiuti.

Sebbene Roberts abbia messo in dubbio la decisione di MacKenzie di inviare Hollins, egli è rimasto fermo, affermando che: "Non conosco nessun uomo che abbia idee più solide".

Hollins riferì "favorevolmente", secondo Owen, e con il suo aiuto il campo divenne uno dei più famosi al mondo e ospitò il più prestigioso torneo di golf.

Anche se un incidente d'auto la colpì più tardi nella vita e morì all'età di 51 anni nel 1944, Hollins aveva già avuto un effetto profondo e sfaccettato sul gioco del golf.

Come si intitola il libro di Outerbridge, Hollins era una "campionessa in un mondo di uomini".

