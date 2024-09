Mario Barth chiarisce le sue osservazioni sul podcast

A seguito della controversia di Luke Mockridge, Mario Barth è ora sotto fuoco per i suoi commenti su una persona con disabilità nel podcast "Die Deutschen". Nonostante le critiche, Barth non si tira indietro. Il controverso clip è stato rimosso. Invece, Barth ha risposto con un nuovo video.

Il podcast, condotto da Nizar e Shayan, probabilmente si è rallegrato. Il loro show "Die Deutschen" non aveva mai attirato così tanto attenzione, anche se l'attenzione non è esattamente positiva. Di conseguenza, la loro popolarità è esplosa.

In un recente clip pubblicato sulla pagina Instagram di "Die Deutschen", Barth, 51, imita la risata di un individuo con disabilità intellettiva che ha assistito a uno dei suoi spettacoli. Il montaggio del video, probabilmente a carico di Nizar Akremi e Shayan Garcia, suggerisce anche che l'uomo in sedia a rotelle è stato pesantemente deriso durante il podcast. Barth è stato accusato di prendere in giro una persona disabile, proprio come Mockridge.

"Manni, il fan sfegatato"

Barth ha affrontato queste accuse in una lunga dichiarazione sul suo account Instagram ieri. Ammette che il clip potrebbe essere frainteso, ma insiste che non è così. Spiega che sua madre è in sedia a rotelle da quando era bambino e che non prenderebbe mai in giro le persone con disabilità. Poi spiega la situazione che ha portato all'incidente.

"Avevo un fan devoto - Manni. Manni era a ogni spettacolo", spiega Barth. Quando finalmente ha parlato con Manni, quest'ultimo gli ha detto: "La cosa migliore sarebbe se tu mi prendessi in giro, facessi qualche battuta su di me". Barth ha preso questa cosa a cuore e ha incluso Manni nel suo spettacolo.

"Ho fatto due ore di materiale fantastico. Tutti si sono alzati e hanno applaudito. Era il turno di Manni ora. Tutti erano in piedi, ma Manni no", ricorda Barth. Questo è stato il momento perfetto per includere Manni nella sua performance. "Ho fatto una battuta dopo l'altra per Manni prima che scoppiasse a ridere", dice. In effetti, Manni era così felice che "si è fatto la pipì addosso" dalle risate.

Il resto del pubblico era un po' confuso perché non conosceva il contesto, ammette Barth. Ma è convinto: "Per Manni, è stato il momento migliore della sua vita perché era parte della società. È stato notato. È stato incluso".

Barth assicura: "Non prenderei mai in giro le persone in sedia a rotelle. Invece, userei la mia popolarità per abbattere barriere e ostacoli per le persone che sono in sedia a rotelle".

La situazione sembra diversa nel video compilation sulla pagina Instagram di "Die Deutschen", ma l'imitazione di Barth della disabilità dell'uomo sembra ancora a disagio. Barth deve anche chiedersi perché la sua dichiarazione sia stata così selettivamente montata. Tuttavia, probabilmente se n'è reso conto ora: dal martedì sera, le parti rilevanti della sua apparizione su Nizar & Shayan sono state eliminate dall'account Instagram di "Die Deutschen".

La rimozione del controverso clip dalla pagina Instagram di "Die Deutsche" potrebbe essere una strategia per minimizzare ulteriori reazioni negative, considerando l'attenzione crescente sull'atteggiamento dell'intrattenimento nei confronti di questioni sensibili. Nonostante l'insistenza di Barth che le sue azioni siano state fraintese e motivate dalla richiesta di Manni, la reazione del pubblico ha nuovamente posto in discussione la responsabilità e gli standard etici delle piattaforme di intrattenimento popolari.

