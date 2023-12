Marin Cilic sente di poter vincere altri grandi slam... potrebbe farlo a Wimbledon il mese prossimo?

Non ci si deve sorprendere nemmeno se l'attuale stagione sui campi in erba sarà l'occasione per Cilic di dare una svolta alla sua stagione, dopo che l'infortunio al ginocchio destro ha contribuito pesantemente a far scivolare la sua classifica ai minimi da cinque anni a questa parte.

"Capisco che quest'anno non è stato un grande anno per me", ha detto Cilic alla CNN Sport. "È una stagione impegnativa, ma sono ancora molto positivo in termini di gioco. Sento che il mio gioco c'è e devo solo sbloccarlo in un paio di buoni eventi.

"Sento che la seconda parte della stagione potrebbe essere davvero buona. Incrociamo le dita".

Nel tentativo di tornare alla sua forma vincente nei grandi slam o addirittura di raggiungere "un altro livello", Cilic, 15° classificato - ma fuori dalla top 50 nella classifica dell'anno solare - ha aggiunto l'ex numero 6 del mondo Wayne Ferreira al suo entourage domenica per i due eventi sull'erba per lavorare al fianco dell'attuale allenatore Ivan Cinkus.

La collaborazione sarà presumibilmente estesa se Cilic otterrà dei successi nelle prossime settimane e se il sudafricano si sposerà con l'atteggiamento calmo ed educato del trentenne - caratteristiche che smentiscono un gioco di potenza massiccio aiutato da un telaio di 1,80 m.

Cilic è stato guidato in precedenza dal fiammeggiante connazionale e campione di Wimbledon 2001 Goran Ivanisevic, dal grande esperto Bob Brett e dall'ex campione di singolare e di doppio Jonas Bjorkman.

"Sono nella fase della mia carriera in cui ho avuto dei grandi allenatori e ho imparato molto", ha detto Cilic, parlando prima di svelare Ferreira.

Cercava qualcuno che potesse "aiutarmi a ottenere quelle percentuali in più o che avesse un punto di vista diverso, che guardasse al gioco in modo da poter vedere chiaramente il mio gioco e capire quali aree posso sviluppare".

Alla domanda se sia in grado di conquistare altri Major, Cilic ha risposto: "Sì. Sento che sto ancora migliorando e sicuramente guardando ai miei ultimi anni, 2016, 2017 e 2018, penso di essere migliorato parecchio".

Ma non c'era bisogno di dire a Cilic che l'anno scorso, nonostante sia arrivato nella top 10 per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni, ha perso una dozzina di incontri quando si trovava in posizioni di vittoria.

Grande servizio

Quando Cilic ha vinto gli US Open nel 2014 con Ivanisevic a fianco, ha messo a segno 50 aces in nove set contro i vincitori o i finalisti del Grande Slam Tomas Berdych, Roger Federer e Kei Nishikori per chiudere l'evento. Un colpo da ko.

Sembra anche che abbia trovato il giusto equilibrio tra pensare e non pensare troppo in campo.

Cilic non è d'accordo con l'idea di dover giocare in modo più istintivo.

"Sento di essere un pensatore", ha detto. "Sono una persona che pensa e non riesco a smettere di pensare. Ma sono anche consapevole che quando gioco un tennis aggressivo, quando gioco un tennis che non ha bisogno di pensare, allora sto giocando alla grande".

"Credo però che per arrivare al top e giocare con i migliori e sfidarli devo anche essere in grado di pensare, perché se giochi senza un piano di gioco non hai molte possibilità".

Per la maggior parte, Cilic ha trovato il giusto equilibrio sull'erba.

In effetti, tra i giocatori in attività, solo il quartetto composto da Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray ha una percentuale di vittorie migliore - con un minimo di 50 vittorie su questa superficie - quindi nessuno lo esclude dal diventare il secondo giocatore negli ultimi 13 anni a conservare il titolo del Queens a Londra questa settimana.

Inizierà la sua difesa del titolo lunedì contro uno dei protagonisti del 2019, il cileno Cristian Garin.

Non essendoci praticamente campi in erba in patria, Cilic ricorda con piacere la sua prima esperienza su questa superficie da junior a Roehampton, vicino a Wimbledon, nel 2005. I suoi primi anni da junior li ha trascorsi quasi esclusivamente sulla terra battuta.

"È stato divertente perché tutti gli juniores quando sono arrivati, compreso me, ma forse un po' meno io, si sentivano a loro agio sulla linea di fondo, la maggior parte di loro giocava per la prima volta sull'erba e iniziavano a servire e a fare volée, a fare chip e a caricare", ha detto.

"È stato divertente vedere come noi bambini vedevamo il tennis sull'erba. Ma non appena ho messo piede sull'erba, mi sono sentito estremamente a mio agio".

Successi e delusioni sull'erba

Cilic ha vinto il torneo sia in singolare che in doppio e una dozzina di anni dopo - con un servizio e una volée che sono una rarità per i giocatori - ha ottenuto un appuntamento con il re di SW19, Federer, in finale.

Quella che doveva essere un'occasione di gioia si è però trasformata in un incubo, quando una vescica sul piede sinistro lo ha lasciato sconvolto e ha spento le speranze di aggiungere il suo bottino di grandi slam.

Anche Cilic rappresentava una seria minaccia, soprattutto perché l'anno prima a Wimbledon conduceva Federer per due set e aveva addirittura avuto tre match point prima che lo svizzero si riprendesse.

L'anno scorso Cilic ha vissuto altre emozioni agrodolci.

Dopo aver salvato un match point al Queens per battere Djokovic in finale, ha ceduto un altro vantaggio di due set a Wimbledon, contro il novizio dei campi in erba Guido Pella, al secondo turno.

"In realtà ho dei bellissimi ricordi delle ultime due stagioni", ha detto Cilic. "Uscire presto da Wimbledon l'anno scorso è stato sicuramente deludente e subito dopo mi ci sono volute un paio di settimane per tornare in pista e in modalità allenamento. È stato estremamente deludente perché mi sentivo in forma incredibile e forse ho giocato il tennis della mia vita.

"Ma sono sicuramente ottimista per quanto riguarda il futuro. Torno alla stagione sui campi in erba sapendo di aver giocato così bene negli ultimi due anni".

Poco dopo Wimbledon, Cilic ha pensato di organizzare una raccolta fondi attraverso la sua fondazione di beneficenza.

La scorsa settimana si è tenuta a Zagabria la manifestazione "Game, Set, Croatia", che ha raccolto fondi per la costruzione di strutture sportive per bambini.

Una platea gremita di 2.000 fan ha assistito all'esibizione di Cilic e di circa 30 tra i migliori atleti croati - tra cui diversi membri della squadra del paese che ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo di calcio l'anno scorso in Russia - in una gara di doppio.

Giornata di beneficenza

Cilic ha fatto coppia con la superstar del Real Madrid Luka Modric, ma alla fine sono stati superati da Mario Mandzukic della Juventus.

"Luka è davvero molto bravo", ha dichiarato Cilic, vincitore dell'Arthur Ashe Humanitarian Award tre anni fa. "Ha un grande anticipo e un grande feeling. Ha fatto dei colpi incredibili. Ma devo menzionare anche Mandzukic, che ha vinto il torneo con uno junior della Croazia.

"Abbiamo perso in finale contro di loro, ma devo dire che siamo migliori e dovevamo vincere, ma in ogni caso ci prenderemo il trofeo l'anno prossimo", ha aggiunto Cilic con una risata.

Nel prossimo futuro, il trofeo sarà conquistato il mese prossimo a Wimbledon.

