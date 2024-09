Mariella Ahrens si ritrova ancora una volta al GCSZ.

Negli anni '90, quando Mariella Ahrens ha calcato le scene di "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", era ancora nella sua ventina. Saltiamo al presente, a 55 anni, e lei sta tornando sulle sue vecchie scene. Questa volta interpreterà Elinor, causando qualche scompiglio nella vita di Jo Gerner, interpretato da Wolfgang Bahro.

Ahrens sta tornando sotto i riflettori della serie di successo di RTL "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) dopo quasi tre decenni. Come ha confessato, il suo personaggio Elinor è pronto a creare un po' di trambusto. Elinor ha un vero e proprio colpo di scena in serbo per Jo Gerner - i suoi gemelli, nati nel frattempo e finora ignoti a lui.

"Penso che Jo Gerner rimarrà sconvolto", ha anticipato Ahrens dal punto di vista di Elinor durante un'intervista con RTL. "La nostra separazione non è stata esattamente amichevole". Riaffrontare il passato e rivederlo non sarà facile per Elinor, ha ammesso. Il ritorno promette "una buona dose di drama e caos", ha anticipato Ahrens. Il secondo shock segue l'abbandono di Elinor all'altare.

Ahrens ha dipinto Elinor come una donna sicura di sé, anche se non sempre giusta. Il suo atteggiamento freddo è il risultato delle sue personali battaglie, nonostante il suo cuore gentile che di solito non mostra. Ha ammesso di non identificarsi con il personaggio, rendendo ancora più interessante interpretarlo. Il suo ritorno come Elinor porta con sé un turbine di ricordi del passato. Il set ora sembra più rilassato e meno frenetico, cosa che apprezza.

"Sono diventata più decisa"

La serie e Ahrens stessa sono cambiate molto dal 1995. "Allora ero piena di insicurezze e a malapena osavo esprimere le mie opinioni", ha detto. "Ora sono più decisa, sia a livello personale che professionale". Ha superato vittorie e difficoltà che l'hanno modellata. Ha anche affinato il suo stile. "Ripensandoci, non sono soddisfatta delle scelte di moda che ho fatto", ha riso.

Durante la sua lunga assenza da GZSZ, Ahrens ha partecipato ad altre serie televisive come "Der Bergdoktor", "Sabine!" e "Im Namen des Gesetzes". Ha fatto apparizioni come guest star in "Unter uns" e "In aller Freundschaft". Il suo ruolo nella serie televisiva "Ein Fall von Liebe" è stato notevole, e nel 2004 ha partecipato a "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!". Lo scorso anno ha fatto un'apparizione nel game show di RTL "The Betrayer" insieme alla cantante Anna-Carina Woitschack.

Dal 25 ottobre, Mariella Ahrens tornerà nuovamente sui nostri schermi su RTL, questa volta come Elinor in GZSZ. Inoltre, gli episodi attuali di GZSZ sono disponibili una settimana prima della loro trasmissione televisiva su RTL

