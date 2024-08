Marie-Luise Marjan ha un fianco rotto

"Marie-Luise Marjan, la star de 'Lindenstraße', si è fratturata il femore dopo una caduta. L'84enne ha subito un intervento chirurgico e sta imparando a camminare di nuovo in una clinica di riabilitazione, dicendo di essere 'agile come un cervo'."

Marie-Luise Marjan si sta riprendendo da una caduta. In un'intervista con la rivista "Bunte", l'84enne, che ha interpretato il ruolo iconico di Helga Beimer nella serie TV "Lindenstraße" per 35 anni, ha rivelato di essere caduta il 7 giugno mentre si trovava a teatro. È caduta pesantemente e si è fratturata il femore.

"Sono stata operata subito. È stato fortunato che i miei nervi e i vasi sanguigni sono rimasti intatti", ha spiegato Marjan. Si trova ora in una clinica di riabilitazione a Bad Driburg, dove sta recuperando le forze dopo la caduta.

Per la prima volta in una palestra

Per l'attrice, l'allenamento quotidiano in riabilitazione è un'esperienza nuova, come ha rivelato nell'intervista: "Per la prima volta nella mia vita, mi alleno con gli attrezzi. Non ho mai messo piede in una palestra". Ha intenzione di cambiare le cose, puntando a vedere risultati rapidi. "In sei mesi, correrò come un cervo", ha dichiarato determinata.

Marie-Luise Marjan ha interpretato il ruolo di "Madre Beimer" dal primo episodio di "Lindenstraße" a dicembre 1985 fino al suo finale a marzo 2020. Oltre al suo ruolo nella serie, è apparsa in diverse altre produzioni televisive e ha prestato la voce alla regina Lillian nei film "Shrek". Dal termine di "Lindenstraße", la nativa di Essen ha tenuto letture e continua a comparire in TV, come in "SOKO Stuttgart".

Il processo di riabilitazione di Marie-Luise Marjan include l'uso degli attrezzi della palestra per la prima volta. Ha espresso l'intenzione di recuperare la propria agilità, dicendo: "In sei mesi, correrò come un cervo".

Leggi anche: