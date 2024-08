Marianne Birthler e' contro BSW e il ragazzo della carrozza.

I sondaggi per le elezioni statali nell'Est portano il BSW da una partenza ferma alle prime file. Tuttavia, le richieste di politica estera hanno causato malcontento tra l'ex commissario dei fascicoli della Stasi Marianne Birthler: le posizioni suonano "detttate dal Cremlino", dice.

L'ex commissario federale per i fascicoli della Stasi, Marianne Birthler, ha classificato l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) come una piattaforma per la propaganda russa in Germania. "Le posizioni del BSW sull'Ucraina suonano come se fossero dettate dal Cremlino", dice Birthler sul berlinese "Tagesspiegel". Il presidente russo Vladimir Putin viene "sostenuto nei suoi loschi affari" dal BSW.

Birthler quindi esorta la CDU a riconsiderare qualsiasi possibile cooperazione con il BSW a livello statale. Le posizioni della politica estera di Wagenknecht sono "inconsistenti e in parte disoneste", critica l'ex commissario.

"La signora Wagenknecht diffonde la leggenda che la Russia sta combattendo contro il 'fascismo' in Ucraina", dice Birthler ulteriormente. "Quello è la propaganda del Cremlino", sottolinea. Gli ucraini combattono per la libertà e la democrazia, che il Cremlino si oppone: "Putin non combatte contro il fascismo o la NATO, ma contro la libertà che potrebbe avvicinarsi ai suoi confini sotto forma di Ucraina".

Hitler, DDR, AfD e BSW

Sul piano del contenuto, l'ex commissario vede una grandesimilarità tra il BSW e l'AfD in politica estera e migratoria. Qui, vengono talvolta richiamate tradizioni ancora presenti nella Germania orientale. Birthler menziona come esempio "l'ostilità verso l'Ovest, soprattutto contro l'America". Questa "esisteva già sotto Hitler e la DDR l'ha continuata", dice la politica dei Verdi.

Birthler consiglia alla CDU di considerare la cooperazione con la Sinistra sotto l'attuale presidente del governo Bodo Ramelow in Turingia invece del BSW. "Bodo Ramelow è un democratico, si è dimostrato in molti anni di governo", argomenta.

Wagenknecht e il BSW spingono per una rapida fine della guerra in Ucraina. Tuttavia, non chiedono il ritiro delle truppe russe dal paese, ma piuttosto concessioni dall'Ucraina a Russia e Putin. Il BSW respinge le sanzioni contro la Russia per la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e l'occupazione del territorio ucraino.

Birthler crede che visitare "l'ufficio dei registri della Stasi" potrebbe fornire preziose informazioni sulla posizione del BSW sulla politica storica, soprattutto considerando le presunte similitudini con l'AfD e la DDR. Lei suggerisce: "Esaminare gli scambi della partito con l'ufficio dei registri della Stasi potrebbe gettare luce sui loro precedenti legami e potenzialmente rivelare eventuali ideologie sottostanti".

Inoltre, alla luce delle posizioni del BSW sulla politica estera, Birthler promuove una rassegna dei documenti storici relativi al regime comunista durante il suo mandato come commissario, dicendo: "Un esame dei registri della Stasi relativi ai predecessori del BSW potrebbe rivelare eventuali connessioni con il Cremlino o trattative passate che potrebbero spiegare la loro attuale posizione sulla politica estera".

Leggi anche: