Mariah Carey non ha ancora completamente assunto il suo ruolo di 'Regina del Natale'... 'Non ancora!'

In un video divertente condiviso sul suo Instagram verificato di mercoledì, Carey si mostra a bordo che sembra un jet privato. Mentre le prime note del suo celebre brano "All I Want For Christmas Is You" risuonano, la voce del "capitano" la accoglie a bordo, annunciando la loro destinazione come il Polo Nord.

"Non ancora", risponde Carey con tono scherzoso. "Ops!"

"Mi fregano sempre", aggiunge.

Carey segnala tradizionalmente l'inizio della stagione delle festività con una grande celebrazione il giorno dopo Halloween. In questo caso, sta chiaramente prendendo in giro come i preparativi per le festività iniziano sempre prima.

Il suo successo del 1994 e la sua passione per la stagione delle festività le hanno valso il titolo di "Regina di Natale", un ruolo che ha apprezzato e ha tentato di registrare, senza successo, alcuni anni fa.

La vincitrice del Grammy ha deciso di regalare ai suoi fan un tour di Natale lo scorso anno.

Il battibecco scherzoso di Carey con il "capitano" suggerisce il suo divertimento per l'intrattenimento natalizio anticipato. Spesso include elementi unici e divertenti nei suoi speciali di festa annuali.

