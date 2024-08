- Mariah Carey esprime il suo dolore per la morte di sua madre e sorella.

Mariah Carey, la cantante di 55 anni dietro "Eroina", è in lutto per la perdita sia della madre che della sorella. Entrambe sono scomparse lo stesso giorno, come annunciato dalla stessa Carey. La perdita della madre, Patricia, l'ha lasciata devastata, come ha rivelato lunedì ai media americani. La triste notizia è arrivata nel weekend che sua madre era morta e, tragicamente, anche sua sorella se n'è andata lo stesso giorno. Carey ha dichiarato: "Mi sento benedetta per aver passato la mia ultima settimana con mia madre prima della sua dipartita".

La cantautrice di "Tutto quello che voglio per Natale è te" non ha rivelato le cause del loro decesso. "People" magazine ha riferito che la madre di Mariah aveva 87 anni e la sorella maggiore Alison 63.

Nel suo memoir del 2020 "Il significato di Mariah Carey", la cantante ha evidenziato il complesso legame con sua madre. Nata in circostanze familiari difficili, Carey ha descritto la sua infanzia come dura, piena di povertà, negligenza e pregiudizi. Sua madre, di origine irlandese, era una cantante, mentre suo padre, morto nel 2002, aveva radici africane e venezuelane ed era un ingegnere. La coppia si separò poco dopo la nascita di Mariah. Ha anche un fratello maggiore.

Nel suo memoir, Mariah ha affrontato il suo complesso legame con sua madre e gli scarsi contatti con la sua famiglia. Su Instagram, ha pubblicato una foto d'archivio di sé stessa da giovane con sua madre come tributo di compleanno per "mia madre, Patricia Carey - una vera diva".

I fan hanno espresso le loro condoglianze sulla pubblicazione di Carey su Instagram riguardo al suo concerto a Las Vegas dell'11 agosto. "Le mie condoglianze per la perdita della tua bellissima madre e sorella", ha scritto un utente. "Niente fa più male. Penso a te in questo momento difficile", ha espresso un altro, riferendosi ai propri lutti. "Sii forte", ha incoraggiato un utente e i follower hanno inondato il post di Carey con emoticon a forma di cuore, farfalla e colomba.

Mariah Carey sta lottando con il profondo dolore per la perdita sia della madre che della sorella lo stesso giorno. La cantante in lutto ha espresso la sua gratitudine per aver passato la sua ultima settimana con sua madre prima della sua dipartita.

