Mariah Carey: Bryan Tanaka conferma la "separazione amichevole" dopo sette anni con la cantante

Martedì Tanaka, ballerino e direttore creativo, ha condiviso sui social media la notizia che lui e la cantante superstar si sono separati dopo sette anni.

"Con emozioni contrastanti, condivido questo aggiornamento personale sulla mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette straordinari anni insieme", ha scritto Tanaka in una dichiarazione pubblicata sul suo account Instagram verificato. "La nostra decisione di intraprendere strade diverse è reciproca e, mentre percorriamo questi viaggi separati, lo facciamo con profondo rispetto e un senso di gratitudine travolgente per il tempo inestimabile che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche sono impressi nel mio cuore per sempre".

Il 40enne è un ex ballerino di riserva che ha fatto parte del "The Adventures of Mimi Tour" della Carey nel 2006. Secondo quanto riferito, i due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, si sono lasciati per un breve periodo l'anno successivo e poi si sono riuniti.

Tanaka ha avuto parole gentili per la Carey nella sua dichiarazione.

"La dedizione di Mariah alla sua famiglia e il suo impegno nel suo mestiere ci hanno ispirato durante il nostro percorso comune", ha scritto. "Voglio esprimere il mio amore e il mio apprezzamento per Mariah e i suoi incredibili figli, il cui calore e la cui gentilezza hanno arricchito la mia vita in modi che le parole non possono cogliere".

Tanaka ha anche chiesto "comprensione, privacy e rispetto" in questo momento "delicato".

"L'affetto e il sostegno dei fan sono stati un faro di forza e sono estremamente grato per l'incoraggiamento che continua a sollevarmi", ha scritto. "Non vedo l'ora di continuare il mio viaggio, sapendo che la mia passione per l'ispirazione, la danza e le arti creative risuonerà nei capitoli che si svolgeranno".

La relazione di Tanaka con la Carey faceva parte della sua serie reality del 2016, "Mariah's World".

La CNN ha contattato i rappresentanti della Carey per un commento.

Fonte: edition.cnn.com