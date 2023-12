Notizie salienti

Maria Sharapova stupisce il pubblico degli US Open nella prima partita importante dopo il divieto di doping

Sharapova batte la numero 2 del mondo Simona Halep in tre set nella partita inaugurale degli US Open

La russa, ex numero 1 del mondo, faceva il suo ritorno alle competizioni più importanti

La russa ha dato vita a un'esibizione dominante che ha spesso combinato l'agilità con la potenza e l'atletismo, travolgendo la rumena in tre set e conquistando l'ultimo nonostante i migliori sforzi della Halep per reagire.

Il gioco mentale della trentenne Sharapova è stato al massimo durante l'emozionante partita, mentre si allungava, urlava e spingeva per arrivare a quella che alla fine era la sua gara da perdere.

In quella che è stata una delle partite di primo turno più emozionanti della storia recente degli US Open, la russa ha continuato la sua striscia di vittorie sull'avversaria - non ha mai perso contro Halep in una mezza dozzina di precedenti testa a testa.

La Halep, sovrastata e superata per gran parte delle due ore e 43 minuti di partita, si è rifiutata di arrendersi e ha recuperato i set a partire dal 4-2 del secondo set, quando ha strappato il servizio alla Sharapova in modo convincente.

Halep ha scavato a fondo nel secondo set vincendo cinque giochi consecutivi, ma non è stato così e Sharapova ha chiuso l'incontro con un terzo set intenso davanti a un pubblico fortemente favorevole a Sharapova.

La stanchezza si fa sentire, ma la Sharapova mantiene i nervi saldi nel set finale, sfruttando l'incoraggiamento vocale del pubblico per il ritorno della russa all'Arthur Ashe Stadium.

Dopo che la Halep ha commesso un ultimo errore non forzato per consegnare alla Sharapova il suo ultimo punto, la russa è sprofondata in ginocchio mentre il pedaggio emotivo del suo lungo ritorno ai Major si faceva sentire.

Al secondo turno incontrerà l'ungherese Timea Babos, 59ª classificata.

"Prima serata, tesoro

Dopo la partita, la Sharapova ha reso un tributo emotivo allo sforzo che l'ha riportata ai massimi livelli di competizione.

"A volte ci si chiede perché si è lavorato tanto, e questo è esattamente il motivo".

Ha aggiunto che la sua rivalità con Halep ha fatto sì che il sorteggio aggiungesse un ulteriore brivido alla sua prima partita in un Major dopo oltre un anno.

"Ci rispettiamo molto e quando entrambe abbiamo visto il sorteggio c'è stato qualcosa in più".

La vittoria porta la Sharapova a 18-0 all'Arthur Ashe di sera.

"È la prima serata, baby. La adoro. Quando ho scoperto che sarebbe stato un match notturno, queste sono le opportunità per cui si gioca... Mi godo ogni momento e lo adoro".

Riferendosi al suo abito appariscente, che ha brillato per tutta la partita, la Sharapova ha detto che il glamour smentisce la grinta.

"Dietro questi cristalli Swarovski e vestitini neri, questa ragazza ha molta grinta e non andrà da nessuna parte".

Il ritorno alla forma

Nel marzo 2016, Sharapova ha annunciato di essere risultata positiva al meldonium. Inizialmente la Federazione Internazionale di Tennis le aveva comminato un'interdizione di due anni, ma in appello l'aveva ridotta a 15 mesi.

Durante la sua assenza forzata, la classifica della russa, ex numero 1 del mondo, è crollata fino al numero 146, al punto che non è stata in grado di raggiungere il main draw degli US Open, rendendo necessaria una wild card.

A maggio, la Federazione francese di tennis ha negato alla Sharapova la wild card per gli Open di Francia. In seguito a questa decisione, Sharapova ha scelto di partecipare alle qualificazioni di Wimbledon nell'ultima settimana di giugno invece di richiedere una wild card per il main draw.

Prima di stasera, aveva giocato solo nove partite dopo il divieto, vincendone sei e perdendone tre dagli Australian Open 2016.

Con questa grande vittoria, l'assenza sembra essere ormai alle spalle. Sulla base di questa partita, è tornata al top della forma. Tuttavia, come ha dichiarato in un'intervista post partita, "c'è ancora molta strada da fare" prima di poter pensare di conquistare un altro Major.

Gli appassionati di tennis e gli scrittori sportivi concordano sul fatto che sia tornata al meglio.

Il giornalista Tim Cowlishaw ha detto che "si sta muovendo meglio che mai, superando la testa di serie numero 2. Chi ha bisogno di partite?". Chi ha bisogno di partite?".

I fan hanno celebrato la sua "brillante performance" durante una serata di apertura "elettrica".

Il suo ultimo titolo importante risale al 2014, quando vinse gli Open di Francia. Sharapova ha vinto gli US Open nel 2006 e ha raggiunto le semifinali nel 2005 e nel 2012.

Ha dichiarato di non essersi resa conto che il farmaco per il cuore, che ha assunto per oltre un decennio per vari problemi di salute, è stato aggiunto alla lista proibita dell'Agenzia mondiale antidoping a partire dal 1° gennaio 2016.

